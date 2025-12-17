Allerta maltempo, installato il pannello 

Mostra il meteo, temperature comprese, e le allerte. A Sestu è arrivato il pannello informativo a messaggio variabile del servizio Tetralert, fornito dalla Protezione Civile e voluto dal Comune: è stato installato in piazza Salvo D’Acquisto.

Ci si può già iscrivere al servizio, che avvisa di emergenze anche con chiamate e messaggi. Misure nuove per difendere un paese colpito in passato dalla furia dell’acqua. «Seguirà l’installazione delle sbarre, per impedire il transito nei guadi e nel sottopasso vicino al mercato agroalimentare. Entreranno in funzione in automatico col sistema di sensori, già attivo per monitorare il livello dell’acqua. Interventi concreti per prevenzione, sicurezza e tutela delle persone», dice Roberta Argiolas, assessora alla Protezione Civile.

«La sicurezza del territorio è una nostra priorità, continueremo a mettere in atto il nuovo piano di Protezione Civile», ha aggiunto la sindaca Paola Secci.

