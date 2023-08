Allerta in Barbagia incalza: «Gli ospedali sono sguarniti» 

Con l’ennesima lettera il gruppo Allerta in Barbagia esprime le proprie perplessità e preoccupazionsulla situazione sanitaria sia nella Barbagia Mandrolisai che a Nuoro: tra queste preoccupazioni quelle riguardanti la mancanza di mammografo e ventilatori al San Camillo di Sorgono. Non manca l’apprensione per il personale. «Siamo in attesa di Medici per il reparto di medicina, per il laboratorio, rinforzi per la radiologia e/o in alternativa attuare, provvisoriamente, la teleradiologia, medici per il 118, mmg, guardie mediche, fisiatra, dirigente medico ginecologo per i poliambulatori, assistente sociale per l’Unità di valutazione territoriale. E visto che noi restiamo con i piedi ben piantati a terra non dimentichiamo che gli elisoccorsi di notte o con condizioni meteo avverse non volano», scrive Pina Cui, referente del gruppo.

Il comitato cita le criticità dei due ospedali di Nuoro e si chiede quanti medici sono presenti al San Francesco in Pronto soccorso, Radiologia, Oncologia, Ortopedia, Urologia, Ematologia. Non dimentichiamo l'ospedale Zonchello che ospita Pneumologia e Fisiatria. In entrambi i reparti non è presente l'aria condizionata centralizzata e le stanze vengono rinfrescate con dei pinguini». Allerta in Barbagia chiude la lettera con un auspicio: «Molte “cose” vanno cambiate e noi speriamo che qualcuno lo faccia, il nostro territorio si trova in una zona orograficamente disagiata e noi siamo stufi di chiedere e di aspettare che le cose cambino senza avere risposte».