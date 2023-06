Allerta generale, test sui telefonini nell’Isola 

Venerdì a mezzogiorno prova generale per IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale di cui si sta dotando l’Italia per l’informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. Tutti i cittadini, residenti e non, presenti in Sardegna riceveranno sul cellulare un sms di allerta generale, associato a un segnale sonoro diverso da quello delle notifiche che riceviamo ogni giorno. A presentare la sperimentazione, ieri a Cagliari nella sede della Protezione civile, l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Marco Porcu, e il direttore generale della Protezione civile, Antonio Pasquale Belloi. «Tutta l’Isola sarà chiamata a questa prova: tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche abituali. Sarà un messaggio generico che annuncerà un’ipotesi di disastro», ha spiegato l’assessore.

Percorso a tappe

La Sardegna sarà la seconda regione, dopo la Toscana (domani) a fare il test, e tutte le altre completeranno il quadro entro l’anno. Il sistema entrerà definitivamente in funzione da febbraio. L’obiettivo del servizio è diramare a tutti i telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica un allarme pubblico tramite messaggio di testo, che contiene informazioni utili sullo scenario di rischio e sulle relative misure di autoprotezione da adottare velocemente, notificato sul dispositivo da un suono di allarme. Funziona anche in casi di campo limitato o di saturazione della banda telefonica. In questa fase di sperimentazione è il Dipartimento della Protezione civile che provvede all'invio dei messaggi IT-alert, ma tutte le componenti del Servizio nazionale di protezione civile potranno progressivamente utilizzare direttamente il sistema.

La prova generale

«Nei prossimi mesi, la Regione lavorerà affinché il nuovo sistema di allerta sia esteso anche alle situazioni d’emergenza che sono di competenza dei dipartimenti regionali. Nel tempo si potranno anche attivare ulteriori ragioni di richiamo: ad esempio, per gli incendi boschivi potrebbe essere molto importante nei casi in cui si rendesse necessario evacuare la popolazione», ha aggiunto Porcu. «Venerdì assieme al messaggio ci sarà anche un link per compilare un questionario che ci servirà poi per implementare il sistema».

Le notifiche

Le gravi emergenze, individuate dal Dipartimento nazionale di protezione civile, sono maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali e precipitazioni intense. «Sperando di non doverlo mai utilizzare, è un sistema che ci permetterà di raggiungere in maniera più capillare tutti i territori. Per esempio, a fronte di particolari piogge potremo avvisare i cittadini di spostamenti ed evacuazioni», ha precisato invece il direttore Balloi.

Questioni tecniche

Attraverso la tecnologia cell-broadcast, i messaggi del sistema IT-alert possono essere inviati a un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, capaci di delimitare un'area il più possibile corrispondente a quella interessata dall'emergenza. Ma è anche possibile che un messaggio indirizzato a un'area possa raggiungere utenti che si trovano al di fuori dell'area stessa. Infatti, per la prova di venerdì, la Protezione civile regionale ha avvisato la Corsica in quanto il test potrebbe agganciare anche le celle presenti su quel territorio.

