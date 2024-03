Allerta Dengue, controlli sulle donazioni di sangue 

Roma. È allerta Dengue in Italia. Il numero record di casi in Brasile, già due milioni nel 2024, fa alzare il livello di attenzione del ministero della Salute, che in una circolare alle Regioni chiede più sorveglianza, bonifiche e formazione del personale sanitario e informazione ai cittadini. Il ministero informa che vanno predisporre misure di monitoraggio, individuando tutti i siti a rischio di introduzione di nuove specie di zanzare invasive e prevedendo controlli sulle donazioni di sangue. «Abbiamo la massima attenzione, però per il momento siamo tranquilli - ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci - Detto questo, non abbassiamo la guardia». Per Schillaci «la pandemia c’è stata e purtroppo ci sarà probabilmente qualche altro evento pandemico, ma speriamo non a breve». L’allerta scatta con l’avvicinarsi della stagione di maggiore maggiore circolazione della zanzara tigre. In Brasile quest’anno i decessi confermati sono 682 e altri 1042 sono in fase di indagine, mai tanti da oltre un ventennio. Ma l’infettivologo Matteo Bassetti avvisa: «Più che la dengue, che in qualche modo certamente ci interessa, credo che l'allarme sanitario in Italia vada lanciato sul morbillo. Noi siamo una nazione che ha una copertura vaccinale inadeguata, abbiamo già un focolaio presente in Lazio e due casi di morbillo registrati nelle ultime 48 ore all’ospedale San Martino di Genova».

RIPRODUZIONE RISERVATA