Allerta Covid, l’Italia manda l’avviso all’Ue 

Nessun pericolo imminente, dunque. Però in Italia la paura è che, col liberi tutti in Cina dove la popolazione è in pratica senza difese contro il virus, possa comparire una nuova pericolosa variante. «Varianti che possono determinare problemi», spiega Ferdinando Coghe. Anche dove, come nel nostro Paese, tra infezioni e vaccini, la popolazione è comunque protetta dai sintomi pesanti della malattia? «Chi è vaccinato dovrebbe essere in una situazione tranquilla, soprattutto con i due booster. Questo mi porta a ricordare che è necessario vaccinarsi e fare i richiami. Sarebbe inoltre prudente riconsiderare l’utilizzo della mascherina dove necessario, come nelle situazioni di affollamento, per esempio negli aeroporti».

«Servono controlli anche sui voli indiretti, per questo è necessaria una decisione comune a livello europeo», ha detto ieri il ministro della Salute Orazio Schillaci. È l’intervento sollecitato anche dal presidente della Commissione Affari sociali Ugo Cappellacci: «L’approccio dev’essere quello di chi disinnesca una bomba affinché nessuno si faccia male». Una decisione che potrebbe essere assunta a breve dalla Commissione europea, anche se l’Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) ha già avvertito che uno screening Covid obbligatorio per i viaggiatori provenienti dalla Cina è «ingiustificato». L’agenzia lo spiega in una nota: «I Paesi dell’Ue hanno livelli relativamente alti di immunizzazione e vaccinazione, e le varianti che circolano in Cina sono già in circolazione nell’Ue».

«Una decisione saggia», la definisce il dottor Ferdinando Coghe, direttore del laboratorio del Policlinico di Cagliari. «Una decisione indispensabile perché, al di là dell’importanza di intercettare i casi positivi, i controlli negli scali ci permetteranno di avere subito informazioni sulle varianti in arrivo e dunque di valutare con maggiore cognizione eventuali interventi e misure». Bene, dunque, la decisione del governo di sottoporre a tampone tutti i passeggeri in arrivo dalla Cina negli aeroporti italiani. E mentre uguale decisione è stata già assunta da Stati Uniti e Giappone, ieri la Commissione Europea ha convocato una riunione per discutere sulle «possibili misure per un approccio coordinato» da parte dei Paesi dell’Ue.

La strategia Ue

I rischi in prospettiva

La Xbb a New York

I primi campioni sequenziati in Italia di viaggiatori in arrivo dalla Cina rivelano la presenza di sottovarianti di Omicron, le stesse presenti ovunque nel mondo. Come la Bf.7 («L’abbiamo trovata anche in Sardegna e in un certo numero», avverte il dottor Coghe), quella che al momento preoccupa di più. Ma è curioso che oggi tutte le attenzioni siano rivolte verso la Cina mentre, per dire, nel Nord Est degli Stati Uniti sta circolando una subvariante di Omicron, Xbb (chiamata Gryphon), che sta causando un’impennata di ricoveri.

La lezione dimenticata

È la contraddizione rilevata da Giovanni Sotgiu, epidemiologo dell’Università di Sassari: «Concentrarsi solo su chi arriva dalla Cina è come cercare di bloccare una valanga con un dito». I problemi di salute che riguardano il mondo, spiega, «possono essere risolti solo con la cooperazione e con un approccio globale. E dispiace che, dopo tre anni di pandemia, ancora non si è compreso che i virus non conoscono confini». Stigmatizzare un Paese, «è un errore dal punto di vista sanitario e diplomatico. Fare i controlli sui passeggeri in arrivo dalla Cina è una misura con un significato molto relativo, perché si rischia di concentrare tutta l’attenzione su questo aspetto tralasciando il contesto più ampio». È questo, «lo stesso errore fatto col Sudafrica, quando si pensava di arginare l’ondata Delta con la chiusura degli scali. Sì, è vero che in Cina c’è una forte circolazione del virus, per cui il rischio di selezione di nuove varianti è elevato, ma non si può non tener conto della moltitudine di tratte, di scambi, di viaggi da e verso altri Paesi. Cosa si fa, se per esempio un australiano va per qualche giorno in Cina, rientra in Australia e da qui parte per gli Stati Uniti o l’Italia?».

