Allerta buche, si corre ai ripari 

Gli operai sarebbero dovuti entrare in azione già questa settimana. È tutto pronto per l’apertura dei cantieri per il rifacimento totale dell’asfalto in una ventina di strade distribuite tra il centro e il litorale.Purtroppo però ci si è messo di mezzo il maltempo e le macchine bitumatrici dovranno restare ancora ferme ai box. Soltanto quando smetterà di piovere e le strade si saranno asciugate, si potrà intervenire senza correre il rischio che il nuovo asfalto crolli dopo poco tempo.

La situazione

E intanto è emergenza buche un po’ ovunque aggravata dalla pioggia battente, tanto che il Comune ha deciso di stanziare altre risorse per aggiungere alla lista delle venti previste anche altre strade. Quali? Saranno i tecnici a stabilirlo verificando quali sono le emergenze più urgenti. E partiranno anche i rattoppi delle buche nelle strade dissestate dove non è previsto, almeno per ora, il rifacimento dell’intera sezione stradale.«I cantieri sono pronti a partire», assicura il sindaco Graziano Milia, «si lavorerà in contemporanea in centro e nel litorale. Aspettiamo il bel tempo e aggiungeremo risorse per asfaltare anche altre strade rispetto a quelle già previste».

Le strade

L’elenco è lungo. Di questo quinto lotto, per un importo di 4 milioni e 200 mila euro, fanno parte le vie Sant’Antonio, Cimabue-Eleonora d’Arborea, Sicilia, Cagliari, Giotto, De Gasperi, Irlanda, Manzoni, Merello, due tratti di via Marconi laddove l’asfalto è sprofondato, Principessa Yolanda, Pizzetti, Siena, Roma e Giotto. E ancora nel litorale le vie San Giovanni, Degli Ontani, Mar Egeo, il tratto iniziale di via Marco Polo, alcuni tratti di via Tharros. È previsto anche il rifacimento del manto ecologico in via Don Giordi, ingresso del Molentargius, ridotta a un colabrodo dopo le ultime piogge. Nelle vie Cimabue e Eleonora d’Arborea nelle scorse settimane sono stati tagliati i pini che con le loro radici avevano devastato l’asfalto. E dopo il rifacimento del manto stradale, Abbanoa procederà con il rifacimento della rete idrica.

Fuori lista

Restano fuori, per ora, soprattutto alcune strade del centro storico come via De Candia, via Gialeto e via Caserma i cui residenti avevano espresso rammarico per non essere stati inseriti in questo quinto lotto. In ogni caso, se qualcuna di queste vie non sarà inserita in quelle che saranno aggiunte, si provvederà a colmare le buche più pericolose con i rattoppi. Critiche anche le condizioni di via Cavour, a due passi da via Porcu e crocevia verso la chiesa di Sant’Elena, devastata dalle buche e da mancati ripristini di ditte esterne.

I cittadini

«Speriamo che facciano qualcosa al più presto», commenta una residente Franca Ambu, «perché queste piogge hanno davvero creato molti danni all’asfalto e c’è il rischio che qualcuno cada e si faccia male».

