All’Ersu arriva l’identità alias 

L'Ente per il diritto allo studio di Cagliari diventa più inclusivo, grazie all'attivazione dell'identità alias. Dopo l'introduzione della carriera alias nell'università cagliaritana, nel 2017, anche l'Ersu si adegua e diventa il primo Ente per il diritto allo studio in Italia a erogare tale servizio. «Finalmente verranno riconosciuti i diritti di tutti gli studenti», commenta il presidente Cosimo Ghiani.

Il servizio consente a coloro che usufruiscono dei servizi erogati dall'Ente, in particolare della mensa e dell'alloggio, di interfacciarsi con l'amministrazione attraverso la propria identità di genere, nella quale lo studente o la studentessa si identifica, e non più con l'identità biologica. Le persone transgender che richiedono la carriera alias, dunque, avranno un profilo burocratico che risponde finalmente alle esigenze di una parte di studentato che, se pur piccola, potrà vivere la propria transizione serenamente.

Il procedimento è semplice: basterà compilare il modulo presente nel sito web dell'Ersu Cagliari, che modificherà nei propri registri il nome del richiedente, il tutto in totale riservatezza. La novità è frutto di una collaborazione, destinata a proseguire, tra l'Ente per il diritto allo studio, l'Università di Cagliari e gli studenti, i primi a segnalare questa necessità.

Il progetto nasce grazie al contributo dei professori Diego Lasio e Barbara Barbieri: «L'introduzione della carriera alias risponde alla necessità di rendere l'ambiente universitario più inclusivo e riconoscere pari opportunità per tutti. Inoltre, permette agli studenti transgender di affrontare con tranquillità gli studi, migliorando il benessere psicologico. Una conquista importante», dice Barbieri.

Soddisfazione condivisa anche dal direttore generale dell'Ersu Raffaele Sundas: «Il nostro ente lavora per gli studenti ed è importante che il Cda accolga le loro richieste. La tutela offerta diventa ancora più forte se si considera l'introduzione della figura del garante, che sorveglierà sull'attuazione del regolamento inerente all'identità alias. I prossimi mesi la stessa modalità sarà applicata anche per l'erogazione delle borse di studio».

