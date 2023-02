Allergie e reumatologia, a Jerzu e Tortolì riprendono le visite 

Due nuove specialiste saranno a disposizione nei poliambulatori di Lanusei, Tortolì e Jerzu. A colmare il vuoto nel servizio di allergologia sarà Stefania Esu. Verrà riattivata anche reumatologia con Alessandra Piras. Saranno poi potenziati gli orari degli ambulatori di Pneumologia, Geriatria e Nutrizione clinica.

Un risultato che è stato possibile raggiungere grazie al lavoro della direzione generale della Asl e del direttore del distretto sanitario. «Nonostante le difficoltà degli ultimi tempi nel reperire medici, siamo riusciti a trovare queste due nuove professioniste – spiega Luigi Ferrai, direttore del presidio ospedaliero di Lanusei – questo anche grazie al gruppo di specialisti che già lavora da noi: una squadra molto competente e affiatata che rappresenta un incentivo e un’attrattiva per l’arrivo di nuovi specialisti. Chi decide di venire da noi si inserisce senza difficoltà in un ambiente di lavoro positivo».

Allergologia sarà attiva per dodici ore alla settimana, divise tra il poliambulatorio di Lanusei e quello di Tortolì. Per reumatologia, invece, nei poliambulatori di Lanusei e Tortolì la specialista sarà operativa per undici ore settimanali spalmate sulle due strutture, mentre nel poliambulatorio di Jerzu opererà per quattro ore bisettimanali. Sono previsti rafforzamenti negli orari di servizio anche negli altri ambiti specialistici.

Nei dettagli Pneumologia sarà operativa per ventiquattro ore settimanali, con un aumento di sei ore, così come geriatria vedrà incrementare di 6 ore il servizio, per un totale di ventuno ore settimanali.

Nutrizione clinica opererà, invece, per otto ore settimanali, con un aumento di tre ore. Sono in itinere le procedure per l'attivazione di ulteriori ore per cardiologia e otorinolaringoiatria. I nuovi orari sono attivi da subito ed è quindi già possibile prenotare con la nuova agenda. Attualmente il Cup sta richiamando i pazienti con le vecchie prenotazioni di allergologia e reumatologia, per cercare di riassorbirle con le nuove disponibilità orarie.