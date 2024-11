Allergie alimentari, via ai corsi della Asl 

Un corso di formazione che offre agli operatori del settore alimentare la possibilità di approfondire le conoscenze per la preparazione e la somministrazione di alimenti sicuri per i consumatori con intolleranze e/o allergie alimentari e per soggetti celiaci. Lo organizza per il 25 novembre alle 18,30, in via San Lucifero 77, il Servizio igiene alimenti e nutrizione (Sian) della Asl di Cagliari.

Il corso è solo per 30 partecipanti, con priorità di ammissione per gli operatori addetti alla cucina della ristorazione collettiva (aziendale, scolastica, ospedaliera, extraospedaliera) e pubblica (bar, ristoranti alberghi. Per iscriversi è necessario inviare la richiesta di iscrizione (scaricabile dal sito https://www.asl8cagliari.it/) compilata in ogni parte alla segreteria organizzativa entro il 20 novembre alla mail: cristiana.cardia@aslcagliari.it. Per informazioni chiamare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 al numero 0706094815.

Il corso si pone anche l'obiettivo di diffondere i principi fondamentali della prevenzione delle patologie da carenza iodica (tireopatie) attraverso la promozione dell'uso di sale iodato. La conoscenza e l'applicazione delle norme di buona prassi igienica contribuiscono a salvaguardare la qualità dei prodotti alimentari, la salubrità degli stessi e quindi la salute dei consumatori, compresi quelli allergici e/o con intolleranze alimentari. Le norme comunitarie dispongono l'obbligo per il personale del settore alimentare di acquisire una adeguata formazione in materia di igiene degli alimenti. La legge n°123/2005 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia” stabilisce che “nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche siano somministrati, su richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine”.

