Allenatori a lezione: oggi parla Ranieri  

Una lezione di calcio e di organizzazione del lavoro con un relatore d’eccezione: Claudio Ranieri. Oggi dalle 14.30 alla Cittadella universitaria di Monserrato, in programma il quarto appuntamento con All Around Soccer, il convegno che fa tappa a Cagliari dopo le università di Milano, Firenze e Genova. Una giornata riservata a studenti e soci dell’Aiac, l’associazione degli allenatori di calcio. Apre i lavori Paolo Cugia, responsabile sanitario del settore giovanile del Cagliari, con la relazione su “Interazione fra lo staff medico e lo staff tecnico”. A seguire, “Biomeccanica e prevenzione: quali valutazioni per il calciatore per programmare i lavori individualizzati”, a cura di Massimiliano Pau e Federico Arippa dell’università di Cagliari. Quindi, la relazione su “AllenaMente: microciclo di preparazione mentale nel calcio”, curata dal docente Riccardo Pazzona. Poi l’attesa relazione di Bernardo Mereu, responsabile del settore giovanile del Cagliari, su “Organizzazione e metodologia nel settore giovanile: differenze tra calcio adulti e ragazzi”. Sarà Mauro Baldus, preparatore atletico del Cagliari, ad affrontare il tema su “Scelta dei metodi e mezzi, il monitoraggio del carico esterno nel microciclo d’allenamento”.

Chiuderà i lavori proprio Ranieri con la relazione su “Processi decisionali e programmazione settimanale: interazione con lo staff”.

Fra i moderatori Filippo Tocco e Myosotis Massidda dell’Università di Cagliari, Salvatore Melis (Docente corso di laurea Scienze Motorie) e Ruggero Radice (Docente corsi Settore Tecnico).

