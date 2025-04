Allenatore e ds, il Milan pensa alla rivoluzione 

Venti giorni per risollevare la classifica e provare a conquistare un altro trofeo. Il Milan può sperare ancora nella finale di Coppa Italia, si giocherà tutto nel derby di ritorno dopo l’1-1 di mercoledì, e intanto si ritrova a Milanello con la consapevolezza di poter giocare alla pari con l’Inter capolista. Il morale si sarà un po’ risollevato in vista della sfida di domani sera contro la Fiorentina. Il tecnico Sérgio Conceiçao accarezza l’idea di sollevare due trofei in pochi mesi, dopo la Supercoppa a gennaio, ma potrebbe anche non bastare per la conferma in panchina.

Il club infatti sta disegnando la prossima stagione «per avere risultati migliori, non abbiamo ancora chiuso o deciso con nessuno però ci stiamo preparando perché vogliamo migliorare la parte sportiva», ha spiegato l’ad Giorgio Furlani. Il direttore sportivo con ogni probabilità sarà Fabio Paratici, attualmente collaboratore del Tottenham, perché sinora dividere il ruolo su più persone non è stato proficuo. Ma l’ex dirigente della Juve è inibito fino a luglio per l’affare plusvalenze, anche se può comunque lavorare seppur con mansioni ridotte, ma c’è da valutare anche l’evoluzione del processo di Roma con la Procura che ha rinviato a giudizio lui, Andrea Agnelli e altri ex dirigenti bianconeri. La scelta determina anche il nome del nuovo allenatore. Sembra che in pole ci sia De Zerbi, ma la lista è lunga e si parla anche di Conte, Allegri e Italiano. Profili diversi con un compito comune: riportare il Milan in alto. Intanto Conceiçao cerca di migliorare quel nono posto in classifica, inaccettabile. Vincere con la Fiorentina, dopo il ko di Napoli, è d’obbligo.

