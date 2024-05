Allenatore, debiti, dirigenti: Il grande silenzio dell’olbia  

Olbia. Il silenzio calato sull’Olbia dopo la conferenza stampa del 30 aprile in cui Benno Räber e Klaus Schwerdtfeger, membri del consiglio direttivo del club, illustravano le mosse per il futuro dei bianchi, retrocessi in Serie D, è diventato assordante.

Però, ufficiosamente si sa che l’Olbia sta preparando la domanda di ripescaggio in C, che Francesco Filucchi resta la prima scelta come direttore sportivo e che è stata sondata la disponibilità di alcuni giocatori (Ragatzu, La Rosa, Arboleda e Bellodi) a restare, eventualmente anche tra i dilettanti. Intanto, la complessa operazione diretta a ripianare il debito per risanare la situazione finanziaria in vista delle scadenze - su tutte quelle del 4 giugno, data entro la quale dovranno essere saldati gli stipendi di marzo, aprile e maggio - procede. Anche tramite avvocati. È il caso dei debiti contestati e del debito che l’ex presidente Alessandro Marino vanta nei confronti della nuova proprietà targata SwissPro per aver anticipato gli stipendi della penultima tranche, senza contare la trattativa per l’acquisto delle quote di Marino, Alexandre Tartara e Gian Renzo Bazzu, soci di minoranza al 10 per cento ciascuno, scattato obbligatoriamente dopo le dimissioni del 17 marzo.

La proprietà è determinata a sbrogliare la matassa e a presentarsi al via della stagione con le carte in regola, tanto da aver già individuato l’allenatore, straniero, a cui affidare la squadra, in D come in C: a tal proposito, dei posti disponibili per il ripescaggio si saprà dopo il 5 giugno, quando le aventi diritto avranno presentato la domanda di iscrizione. Tuttavia, qualora le difficoltà economico-finanziarie risultassero tali da costringere gli svizzeri ad aprire a nuovi soci investitori, non mancherebbero i pretendenti: tra questi l’imprenditore Roberto Felleca, pronto a rientrare nel calcio dopo le esperienze maturate a Como e Foggia.

