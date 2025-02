Allenamento dei campioni nel crossodromo “Le Dune” 

Da discarica a pista del mondiale grazie al lavoro di tanti appassionati delle due ruote. Era il 1980 quando su un terreno comunale l’amministrazione di Riola decise di realizzare un impianto da motocross, un tracciato di 1650 metri ora diventato meta di team nazionali e internazionali che scelgono “Le Dune” per i loro allenamenti. Da diversi giorni è un continuo viavai di piloti. Si allenano sotto lo sguardo di Fulvio Maiorca, presidente del motoclub Motor school Riola che dal 2008 gestisce l’impianto. «Per noi la gestione del crossodromo fu una scommessa. Quel luogo era diventato una discarica di pneumatici». L’impianto non era dotato di energia elettrica: «Uno dei nostri primi interventi fu acquistare un cavo che allacciato alla colonnina Enel permise di dotare di energia l’impianto - ricorda Maiorca - La fase successiva fu omologare la pista così da permettere al nostro club di organizzare manifestazioni a carattere regionale». Ma per farlo bisognava smaltire migliaia di pneumatici: l’operazione dei volontari durò mesi. I primi frutti un anno dopo, quando a Riola arrivarono i campioni per allenarsi: «Ci chiesero di organizzare una prova degli Internazionali d’Italia - va avanti Maiorca - autofinanziandoci riuscimmo a racimolare 80mila euro. In tutti questi anni non abbiamo ricevuto finanziamenti, se non i soliti contributi che a fronte delle spese sono davvero pochi. Eppure la comunità ha giovato subito della presenza dei piloti, che ancora trascorrono mesi qui». Poi nel 2021 è arrivato il mondiale. Che si terrà anche il prossimo aprile. ( s. p. )

