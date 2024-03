Allenamento a porte aperte alla Domus 

Anche ieri mattina si è limitato a svolgere un lavoro differenziato e considerato che alla partita mancano soltanto due giorni, difficilmente Gaetano sarà a Monza. A rischio anche Sulemana, che a sua volta si è allenato parzialmente con il gruppo. Non ci saranno sicuramente, invece, il capitano Pavoletti, Petagna, Mancosu e Luvumbo. Quest’ultimo spera di tornare a disposizione subito dopo la sosta per le Nazionali, giusto in tempo per lo scontro diretto in programma in Sardegna con il Verona il giorno di Pasquetta.

L’allenamento

Come già era successo prima della trasferta di Empoli, il Cagliari ha deciso di aprire ai tifosi l’allenamento dell’anti-vigilia, che per l’occasione si terrà alla Domus. A disposizione il settore Curva Nord a partire dalle 14.15 di oggi, subito dopo la conferenza stampa di Ranieri. Un modo anche questo per autocaricarsi un po’ tutti, non solo i giocatori quindi, in vista di un match delicatissimo.

La formazione

Ranieri non ha ancora scelto gli undici anti-Monza, lo farà dopo la rifinitura di domani prima della partenza. Il sostituto di Gaetano (Oristanio il favorito) l’unica novità rispetto alla formazione che ha rotto il ghiaccio con la Salernitana.

