«Allenamenti al buio nel campo sportivo di via delle Ginestre» 

Metà campo illuminata, l’altra no. Un disagio lamentato dagli sportivi che utilizzano il campo di calcio di via delle Ginestre, nel quartiere San Lussorio di Selargius, e rimbalzato di nuovo in Consiglio comunale con un’interpellanza presentata dall’esponente della minoranza Riccardo Cioni: «I ragazzi si stanno allenando praticamente al buio, occorre fare qualcosa per risolvere questo problema», ha chiesto rivolgendosi ai banchi della Giunta.

Dopo il restyling e gli interventi per mettere in sicurezza spogliatoi e rettangolo di gioco, ora manca solo il completamento della nuova illuminazione con la sostituzione delle torri faro nel perimetro del playground che da alcuni mesi ospita di nuovo partite a pallone, e allenamenti in parte al buio.

«Capisco le difficoltà, come amministrazione comunale ci stiamo impegnando per cercare di superare il disagio il prima possibile», ha assicurato l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas. «I lavori sono stati affidati, la ditta ha già firmato il contratto e provveduto subito a ordinare i fari che si spera arrivino in tempo brevi. A quel punto saranno sostituiti quelli non funzionanti e risolto il problema», ha aggiunto Argiolas. Intervento già completato nel campo di calcio del polo sportivo Generale Porcu, e in quello di via Machiavelli a Su Planu: in questo caso c’erano voluti quaranta giorni di tempo per sostituire i lampioni a led. «Stavolta la ditta si è attivata subito, quindi l’auspicio è che l’attesa sia inferiore rispetto agli altri due campi comunali», ha concluso l’esponente della Giunta Concu.

