all’elmas il derby contro il quartu 

Il derby della sedicesima giornata di Serie B è dell’Elmas. I gialloneri hanno battuto 6-3 il Quartu in casa nella sfida tutta sarda del girone E. L’unica altra formazione isolana a vincere è stata la Jasnagora nel girone A con il 4-0 sul Varese. La San Sebastiano Ussana pareggia 2-2 contro lo United Pomezia. Sconfitte per Alghero e Monastir.

Sei gol

L’Elmas conquista tre punti d’oro nel derby contro il Quartu. A Elmas finisce 6-3 per i padroni di casa, che avevano chiuso avanti il primo tempo 3-1 grazie a Cianchi, Arrais e Casu dopo il momentaneo pareggio di Cau. Nella ripresa ancora colpiscono ancora Casu, Arrais e Cianchi, mentre le reti di Cau e Previdelli arrivano troppo tardi per il Quartu.

Poker

Successo prezioso in chiave playoff per la Jasnagora, che si prende lo scontro diretto casalingo contro il Varese. Al PalaConi i cagliaritani si sono imposti 4-0 grazie alla tripletta di Ruggiu e al gol di Cossu. Tre punti utili per allontanarsi dalla zona playout e salire al quarto posto in classifica del girone A.

Le altre

In casa la San Sebastiano pareggia 2-2 contro lo United Pomezia con i gol di Ledda e Saddi e resta in terzultima posizione a pari punti con i laziali nel girone E. Nel girone A il Monastir paga le numerose assenze e perde 4-1 in trasferta contro il Real Five Rho. A segno Rosas. L’Alghero cade 8-1 sul campo della Giovanile Centallo. Rete giallorossa di Deligios.