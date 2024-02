Allegria e tanta satira tra il caso Ferragni e la pioggia che non c’è 

Dalla terra dei centenari, al Prison bus di Orange is the new black, dall’Hotel Transilvania, a un omaggio al formaggio con i vermi (tra i cibi più pericolosi al mondo secondo alcuni). E poi la medievale Corte dei draghi e i tanti gruppi in maschera da quelli più esotici del Perù o del Giappone ai tradizionali Arlecchino, l’amara satira con le nuvole che purtroppo non portano acqua ma bollette salate al grido di “Abba No Dinai si”, Chiara Ferragni, il noto pandoro e il poliziotto al seguito. E poi le favole, con Biancaneve e i sette nani o Cappuccetto Rosso, supereroi di ogni sorta, agenti segreti e unicorni tra i più piccoli, gli animali della Savana. Per il carnevale lanuseino ha vinto la fantasia, lo sberleffo e la critica alle storture della società.

La sfilata dei carri allegorici è partita da piazza Marcia e, il corteo in festa ha attraversato tutta via Roma, dove si è poi fermato per la festa vera e propria. La festa è proseguita fino a tarda notte al PalaLixius cittadino. Musica, balli e tanto divertimento hanno regnato incontrastati per la notte più divertente dell’anno. Spazio al gusto con le frittelle offerte dai carristi e dai ragazzi dell’associazione “Lavori in corso” che hanno organizzato in tutto e per tutto il carnevale, con la collaborazione del Comune, l’unione dei comuni e la Pro Loco.

