Allegri soddisfatto: «Merito ai ragazzi» 

Torino. Un successo di misura, nel più classico stile Allegri, con annessa sofferenza finale e uno sguardo al cielo per lo scampato pericolo dopo il palo di Dossena che poteva valere il 2-2. «Siamo in crescita e lo abbiamo dimostrato», il commento del tecnico dopo la partita. L’allenatore è soddisfatto soprattutto per la compattezza mostrata dalla squadra: «All’inizio del campionato ci scomponevamo un po’ se non segnavamo, ora non più. Per me è molto importante». Anche se l’attacco continua a latitare, perché col Cagliari le due reti sono arrivate grazie ad altrettanti difensori. «Non sono preoccupato, ma serve precisione. Bisogna essere più efficaci, più sereni nell’ultimo passaggio. I gol li faranno, devono rimanere sereni e tranquilli».

I bianconeri ora sono in testa, in attesa dell’Inter che scenderà in campo oggi. Poi, dopo la sosta per le nazionali, ci sarà lo scontro diretto. «Era importante allungare sulle inseguitrici», sottolinea Allegri, che poi indica i nerazzurri come «i favoriti per il campionato con Napoli e Milan, è da anni che è costruita per lo scudetto e ha grandissime possibilità anche stavolta. Noi dobbiamo cercare di rimanere lì e soprattutto tenere il vantaggio sulle quinte». Col Cagliari «era importante vincere e va dato grande merito ai ragazzi». I rossoblù «sono una squadra noiosa. Dopo il 2-0 ci siamo un po’ fermati nella circolazione della palla, bisognava farla girare più velocemente. Abbiamo preso gol su un contropiede su calcio d’angolo nostro, fortunatamente è capitato in una partita in cui è stato ininfluente. Abbiamo faticato nei primi 30’, poi ci siamo sciolti. Nella ripresa siamo entrati bene. Bisognava segnare prima, ma abbiamo sfruttato bene le palle inattive».

