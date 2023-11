Allegri: «Punti per noi fondamentali» 

Torino. «I punti con il Cagliari servono per mantenere il vantaggio o magari allungare sul quinto posto, è una gara importante anche per la classifica». Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista della sfida contro la sua ex squadra. «Vogliamo chiudere bene il cerchio prima della sosta», tiene a precisare l'allenatore livornese, «e sarà una partita difficile perché loro sono reduci da tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia e servirà tanta compattezza. L'errore dietro l'angolo è strafare, dobbiamo portare a casa i tre punti».

Il punto

«Il capitano sarà Locatelli», ha preannunciato Allegri. «È anche un bel premio per il suo rinnovo di contratto». Il tecnico della Juventus indica anche a chi andrà la fascia con le assenze di Danilo per infortunio e Rabiot per squalifica. «In porta giocherà ancora Szczesny, senza coppe c'è più tempo per recuperare e in difesa ci sarà Gatti: è diffidato, ma non possiamo fare calcoli perché la partita più importante è questa col Cagliari». Sugli infortunati: «Alex Sandro torna sicuramente dopo la sosta e penso anche Weah, Danilo credo non ancora, ha una lesione profonda, ci sono rischi maggiori e bisogna stare molto attenti».

