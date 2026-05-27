Allegri o Italiano per il Napoli 

Ormai è una volata all’ultimo respiro, uno sprint gomito a gomito per vedere chi nel duello per la panchina del Napoli avrà la meglio sotto lo striscione del traguardo. Le possibilità per Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri sembrano, almeno in apparenza, essere le stesse. De Laurentiis sta assumendo una serie di informazioni sui due tecnici, sta valutando i pro e i contro delle diverse soluzioni e alla fine sceglierà. Il presidente si è dato al massimo un’altra settimana di tempo per arrivare a una decisione, che in ogni caso vuole prendere prima di salire sull’aereo che lo porterà a Los Angeles dove conta di trattenersi per diversi giorni.

I contatti diretti o indiretti tra i due tecnici e i dirigenti del Napoli continuano su entrambi i fronti. Martedì c’è stato l’incontro a Roma, nella sede della Filmauro, con Diego Nappi e Francesco Caliandro, gli agenti di Italiano, ma gli emissari di De Laurentiis non hanno affatto abbandonato la pista Allegri che a quanto pare sarebbe maggiormente gradita ai tifosi. Ieri i dirigenti del Napoli hanno avuto un altro colloquio con Allegri e un’intesa di massima sarebbe stata trovata su un biennale.

La preferenza

Nell’allenatore appena licenziato dal Milan i tifosi azzurri vedrebbero maggiore continuità col predecessore, almeno sui titoli in carriera. Allegri, proprio come Conte, ha vinto da allenatore 6 scudetti. Affidarsi a Italiano, invece, per molti napoletani sarebbe una scommessa, una di quelle tanto care a De Laurentiis.

In ogni caso oggi gli agenti di Italiano dovrebbero incontrare i dirigenti del Bologna per capire quali siano, ammesso che esistano, i margini per una rapida trattativa che porti alla risoluzione del contratto. Che Allegri, prima di sistemarsi alla guida di un’altra squadra, vorrà concordare con una buonuscita.

Il sostituto

Per rimpiazzare Allegri, il Milan sta pensando ad Andoni Iraola, che ieri ha salutato il Bournemouth, ormai suo ex club. Il basco, in cima alla lista delle preferenze del Milan, sta facendo le valutazioni del caso: come alternativa ha il Crystal Palace, poi c’è stato un interessamento anche di Bayer Leverkusen e Liverpool. Situazioni forse più chiare, meno complicate.

Nel frattempo, Cardinale e Ibrahimovic avrebbero individuato in Ralf Rangnick l’uomo per il controllo dell’area sportiva. «Tutti si sono accorti che lo scorso fine settimana è successo qualcosa di straordinario al Milan, ma l’unico referente per me sulle questioni contrattuali è e rimane la federazione austriaca», ha detto il ct dell’Austria. E, ad aggiungere benzina sul fuoco in casa rossonera, arrivano le dichiarazioni di Paolo Maldini su Cardinale: «Ha detto che sono un “one man show”? Si risponde da solo», il breve commento dell’ex capitano sul proprietario del club, che non lo riterrebbe il dirigente più adatto.

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