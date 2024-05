Allegri-Juve, volano gli stracci 

Torino. Da «punto di riferimento dell’area sportiva» a zavorra di cui liberarsi un anno prima della scadenza del contratto. Le parole pronunciate da John Elkann nel novembre 2022 sono diventate preistoria nell’arco di 18 mesi: Massimiliano Allegri ha un piede fuori dalla Continassa da tempo, causa malcontento della dirigenza per una squadra che latita nel gioco e ha subito un crollo verticale da gennaio in poi, tanto da aver conquistato la qualificazione per la prossima Champions solo grazie alla possibilità, per l’Italia, di mandare cinque club nella prossime edizione della coppa più importante. Ma dopo quanto accaduto nel caotico finale di Roma mercoledì, col tecnico bianconero esploso sul finire del match con l’Atalanta ed espulso dall’arbitro, potrebbe sensibilmente accelerare l’addio. Il club pensa all’esonero anticipato, tanto da aver messo in preallarme Paolo Montero, allenatore dell’Under 19, nel caso decida di affidargli la conduzione della prima squadra nelle ultime due partite.

Fine ingloriosa

Una fine che sarebbe ingloriosa per entrambi, società e allenatore. Questa convivenza negli ultimi dieci anni ha fruttato cinque scudetti, cinque Coppe Italia e varie Supercoppe, oltre alle due finali Champions perse contro formazioni ben superiori quali il Barcellona (2015) e il Real Madrid (2017).

Ma la sfuriata del tecnico ha lasciato strascichi importanti, tra squalifiche del Giudice sportivo (due giornate da scontare in Coppa), i danni provocati a bordo campo, una lite furibonda denunciata dal direttore di Tuttosport (Guido Vaciago), con Allegri che l’avrebbe aggredito verbalmente e non solo («mi ha detto direttore di m…, che mi ha avrebbe staccato le orecchie, che sapeva dove venirmi a prendere e di non scrivere sotto dettatura della società»: indaga la Procura federale), il chiaro gesto con cui a fine gara il tecnico ha allontanato dal campo per i festeggiamenti qualche dirigente (Giuntoli?). Insomma, volano gli stracci.

Via subito

Che la Juve pensi all’esonero è notizia rimbalzata per ore ieri, anche se - pare - la società voglia prendersi il tempo necessario a decidere. Al club non è piaciuto il comportamento dell’allenatore, inferocito con la terna arbitrale per alcune decisioni ritenute sbagliate o non prese a svantaggio della squadra. Chiarissimo del resto, se vero, il significato della frase «scrivi la verità, non quello che dice la società» rivolta al direttore di Tuttosport, quotidiano torinese (Allegri nega, il giornalista conferma sostenendo di avere testimoni). Ballano però un anno di contratto (che per Allegri scade nel giugno 2025) e 7 milioni di euro di ingaggio: anche procedere a un licenziamento per giusta causa non è detto eviterebbe l’esborso, e comunque porterebbe a una causa antipatica e lunga con un tecnico tra i più vincenti della storia bianconera. Che mercoledì si è goduto la festa dei tifosi seduto sui tabelloni pubblicitari, da solo, ed è stato portato in trionfo dai suoi giocatori. Che il rapporto sia ai titoli di coda lo sa perfettamente, tanto da esserselo fatto sfuggire nelle interviste post partita su Mediaset: «Lascio una squadra vincente» ha detto prima di correggersi e aggiungere «se la lascio». Da tempo si dice che il sostituto sarà l’emergente Thiago Motta, capace di portare il Bologna in Champions dopo oltre 60 anni grazie a un gioco scintillante: il precedente di Sarri non è stato positivo.

Tre anni difficili

Allegri del resto da quando è tornato, nell’estate del 2021, non è riuscito a dare una vera identità alla squadra e di sicuro non un gioco piacevole, ma ha centrato gli obiettivi chiesti e si è caricato sulle spalle il peso enorme delle difficoltà societarie: non si può dimenticare che i giocatori sono ben lontani qualitativamente da quelli del primo ciclo e che nell’autunno 2022 il club è stato investito dalla bufera giudiziaria che ha decapitato i vertici, con le dimissioni di Andrea Agnelli (l’uomo che aveva fortemente voluto il ritorno di Max) e la successiva squalifica inflitta alla squadra (fuori dall’Europa e -10 in classifica). In quel periodo Elkann disse che Allegri era «il punto di riferimento sportivo». Oggi è cambiato tutto.

