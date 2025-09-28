Allegri, il Milan è tornato 

Milan 2

Napoli 1

Milan (3-5-2) : Maignan 6.5; Tomori 5.5 (79’ De Winter 6), Gabbia 6,5, Pavlovic 7; Saelemaekers 7 (69’ Athekame 5.5), Fofana 6.5 (79’ Loftus-Cheek 6), Modric 7, Rabiot 6.5, Estupinan 5; Gimenez 5 (69’ Leao 5.5), Pulisic 8 (59’ Bartesaghi 6). In panchina: Terracciano, Odogu, Ricci, Nkunku. Allenatore Allegri 7.

Napoli (4-1-4-1) : Meret 6; Di Lorenzo 6, Marianucci 4.5, Juan Jesus 6, Gutierrez 6; Lobotka 6 (93’ Gilmour sv); Politano 6 (78’ Lang 6), Anguissa 5, De Bruyne 6 (73’ Elmas 6), McTominay 6 (73’ Neres 6.5); Hojlund 5 (73’ Lucca 5.5). In panchina: Ferrante, Milinković-Savić; Beukema, Mazzocchi, Vergara; Ambrosino. Allenatore Conte 5.5.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Reti : nel pt 3’ Saelemaekers, 31’ Pulisic, nel st 15’ De Bruyne (R).

Note : ammonito Rabiot. Espulso nel st 12’ Estupinan. Recupero: 1’ e 7’. Angoli: 7 a 1 per il Napoli.

Milano. Magari non vale 70 punti come aveva ricordato Allegri, ma la vittoria del Milan sul Napoli ha un peso specifico enorme. I rossoneri si impongono soffrendo per quasi tutta la ripresa, costretti in inferiorità numerica per il rosso ad Estupinan. Ma stringono i denti e riescono a confermare il vantaggio conquistato nel primo tempo. Il Milan vince con merito contro la favorita per lo scudetto e si candida per la lotta al primo posto raggiungendo il Napoli in testa (con la Roma).

Allegri si impone su Conte dopo sedici anni. E i rossoneri escono definitivamente dall’angolo buio dove erano finiti lo scorso anno. Brusca frenata per il Napoli che non riesce a dimostrarsi cinico e famelico. Conte avrebbe dovuto intuire prima le difficoltà dei suoi e tentare qualche cambio. Domenica ci sarà il Genoa, mentre il Milan ha un altro importante test: la Juve. Personalità, solidità e tanta qualità: nel primo tempo il Milan mostra tutti i passi avanti fatti nelle ultime settimane. L’approccio è perfetto, non a caso dopo soli 3’ Saelemaekers sblocca già la partita su assist del solito Pulisic. Il Milan si ritrova anche a palleggiare in area di rigore. Impressionante qualità a centrocampo con Modric e Rabiot. Il Napoli dopo un avvio choc, reagisce, prende le misure, tiene palla e prova a inserirsi nelle file rossonere ma manca l’intuzione, il guizzo del singolo. Sicuramente la squadra di Conte non ha un giocatore in stato di grazia totale come Pulisic che confeziona l’ennesimo assist dopo appena tre minuti, ma poi firma il raddoppio al 31’. Ad inizio ripresa, però, l’episodio che cambia tutto: su cross di Politano, Maignan respinge il tentativo del Napoli, poi Estupinan trattiene Di Lorenzo. L’arbitro assegna il calcio di rigore, ma il Var richiama Chiffi che, dopo aver rivisto, estrae il rosso. Estupinan lascia il Milan in dieci ma il Napoli non ne approfitta.

