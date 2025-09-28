VaiOnline
Scontro in vetta.
29 settembre 2025 alle 01:18

Allegri, il Milan è tornato 

Il Napoli accorcia ma non trova il pari. Espulso Estupinan 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milan 2

Napoli 1

Milan (3-5-2) : Maignan 6.5; Tomori 5.5 (79’ De Winter 6), Gabbia 6,5, Pavlovic 7; Saelemaekers 7 (69’ Athekame 5.5), Fofana 6.5 (79’ Loftus-Cheek 6), Modric 7, Rabiot 6.5, Estupinan 5; Gimenez 5 (69’ Leao 5.5), Pulisic 8 (59’ Bartesaghi 6). In panchina: Terracciano, Odogu, Ricci, Nkunku. Allenatore Allegri 7.

Napoli (4-1-4-1) : Meret 6; Di Lorenzo 6, Marianucci 4.5, Juan Jesus 6, Gutierrez 6; Lobotka 6 (93’ Gilmour sv); Politano 6 (78’ Lang 6), Anguissa 5, De Bruyne 6 (73’ Elmas 6), McTominay 6 (73’ Neres 6.5); Hojlund 5 (73’ Lucca 5.5). In panchina: Ferrante, Milinković-Savić; Beukema, Mazzocchi, Vergara; Ambrosino. Allenatore Conte 5.5.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Reti : nel pt 3’ Saelemaekers, 31’ Pulisic, nel st 15’ De Bruyne (R).

Note : ammonito Rabiot. Espulso nel st 12’ Estupinan. Recupero: 1’ e 7’. Angoli: 7 a 1 per il Napoli.

Milano. Magari non vale 70 punti come aveva ricordato Allegri, ma la vittoria del Milan sul Napoli ha un peso specifico enorme. I rossoneri si impongono soffrendo per quasi tutta la ripresa, costretti in inferiorità numerica per il rosso ad Estupinan. Ma stringono i denti e riescono a confermare il vantaggio conquistato nel primo tempo. Il Milan vince con merito contro la favorita per lo scudetto e si candida per la lotta al primo posto raggiungendo il Napoli in testa (con la Roma).

Allegri si impone su Conte dopo sedici anni. E i rossoneri escono definitivamente dall’angolo buio dove erano finiti lo scorso anno. Brusca frenata per il Napoli che non riesce a dimostrarsi cinico e famelico. Conte avrebbe dovuto intuire prima le difficoltà dei suoi e tentare qualche cambio. Domenica ci sarà il Genoa, mentre il Milan ha un altro importante test: la Juve. Personalità, solidità e tanta qualità: nel primo tempo il Milan mostra tutti i passi avanti fatti nelle ultime settimane. L’approccio è perfetto, non a caso dopo soli 3’ Saelemaekers sblocca già la partita su assist del solito Pulisic. Il Milan si ritrova anche a palleggiare in area di rigore. Impressionante qualità a centrocampo con Modric e Rabiot. Il Napoli dopo un avvio choc, reagisce, prende le misure, tiene palla e prova a inserirsi nelle file rossonere ma manca l’intuzione, il guizzo del singolo. Sicuramente la squadra di Conte non ha un giocatore in stato di grazia totale come Pulisic che confeziona l’ennesimo assist dopo appena tre minuti, ma poi firma il raddoppio al 31’. Ad inizio ripresa, però, l’episodio che cambia tutto: su cross di Politano, Maignan respinge il tentativo del Napoli, poi Estupinan trattiene Di Lorenzo. L’arbitro assegna il calcio di rigore, ma il Var richiama Chiffi che, dopo aver rivisto, estrae il rosso. Estupinan lascia il Milan in dieci ma il Napoli non ne approfitta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Provinciali, coalizioni in ordine sparso

Urne aperte dalle 8 alle 20. Oltre 200 candidati, votano solo sindaci e consiglieri comunali 
Roberto Murgia
Il delitto di Palau

Perizia sulle ferite di Ragnedda

Gli inquirenti si concentrano ora su due persone che lo avrebbero aiutato 
Andrea Busia
Il voto

Regionali, affluenza in calo nelle Marche

Test per la tenuta del Campo progressista e per la coalizione di Governo 
Caivano

Proiettile in chiesa a Don Patriciello

Consegnato al prete anticamorra davanti alla sottosegretaria Castiello 