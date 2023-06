Allegri è a rischio Milan, addio Maldini 

Rivoluzione possibile alla Juve, col tecnico Massimiliano Allegri a rischio, e quasi fatta al Milan: manca solo l’ufficialità per l’addio di Paolo Maldini e Ricky Massara. Intanto lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona si giocherà domenica a Udine.

I rossoneri

La notizia dell’addio di Maldini e Massara al Milan è stata data ieri sera da Sky Sport, dopo un incontro tra Maldini e il proprietario del club, Gerry Cardinale. Nessun confronto, ma - come riferisce Sky - solo una veloce comunicazione da parte del numero uno di Red Bird, che avrebbe dato notizia dell'esonero del responsabile dell'area tecnica e del direttore sportivo, Massara. Manca solo l'ufficialità, ma la decisione è stata presa dalla proprietà: i due dirigenti erano legati al Milan con un contratto fino al 2024. Il Milan non dovrebbe reclutare al loro posto nuove figure, ma optare con una soluzione interna con più poteri all'amministratore delegato Giorgio Furlani e al capo scouting Geoffrey Moncada.

I bianconeri

«Adesso vado al mare», ha detto Allegri dopo aver chiuso il campionato al settimo posto con la qualificazione (Uefa permettendo) in Conference League. Ma la sua posizione traballa. Allegri nega di poter lasciare: «Nessuna trattativa, ho due anni di contratto». E c’è pure il nodo del direttore sportivo da sciogliere, con le trattative per ingaggiare Cristiano Giuntoli del Napoli. Intanto qualcuno saluta: Di Maria lo ha fatto negli spogliatoi, Paredes sui social. Rabiot andrà in Premier, mentre Pogba resterà.

Lo spareggio

Intanto, è stata fissata la data dello spareggio tra Spezia e Verona: si giocherà domenica a Udine, da decidere l’orario.

