Allegri avverte: i rossoblù in casa sono pericolosi 

Due trasferte in cinque giorni, ora la Juventus deve dare risposte lontano dallo Stadium tra campionato e coppa Italia. «La partita più importante è quella di stasera contro il Cagliari, poi vedremo quali saranno le condizioni fisiche della squadra e chi potrà affrontare la Lazio», ha spiegato Massimiliano Allegri a poche ore dalla partenza per la Sardegna, negando ogni possibilità di turnover in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia all'Olimpico.

Insidia Cagliari

Anche perché i rossoblù di Ranieri, almeno tra le mura amiche, sono una squadra ostica e pericolosa: «Sei vittorie su sette sono arrivate alla Unipol Domus e lì hanno ottenuto 23 punti dei 31 totali - ha sottolineato il tecnico bianconero - ed è sempre difficile giocare in quello stadio perché i tifosi li spingono molto: loro si giocano la salvezza e noi la Champions, servirà una prestazione giusta sotto ogni punto di vista».

In campo

Ecco perché l'allenatore schiererà la miglior Juventus possibile, con l'unico ballottaggio che riguarderà l'attacco: «Non ho grandi dubbi, devo solo scegliere tra Chiesa e Yildiz», ha annunciato alla vigilia. C'è chi pensava a una panchina punitiva per il classe 1997, reo di aver sbottato dopo la sostituzione nel derby contro il Toro e di aver detto chiaramente “Sono sempre il primo cambio”, «Ma ci sono stati sfoghi peggiori - ha subito spento le polemiche Allegri - ed è stata la reazione di chi esce e vorrebbe continuare a giocare: Federico è un giocatore importante per la Juve, deve pretendere di più da se stesso ma davanti a sé ha un futuro roseo come Vlahovic».

Così anche a Cagliari si va verso la conferma del tandem di ex Fiorentina, con Yildiz che resta un jolly a gara in corso. In più, Szczesny è stato protagonista di un recupero lampo: «Sta bene ed è a disposizione», ha risposto il tecnico sul conto del portiere polacco, operato dopo la stracittadina per ridurre la frattura alle ossa nasali. L'estremo difensore potrebbe partire titolare con una mascherina protettiva, in ogni caso c'è pronto Perin se si procedesse sulla strada della prudenza.

Chi, invece, non è salito sull'aereo per la Sardegna è Miretti, frenato da un problema all'alluce, ed è fermo ai box anche Kean, mentre Milik torna a disposizione come alternativa nel reparto offensivo.

Le coppe

Intanto, la Champions League è arrivata alle semifinali e Allegri non può che osservare dal divano, in una stagione dove la sua squadra non ha giocato in Europa: «Tra Real Madrid e Bayern sarà una bellissima sfida - questo il commento del tecnico bianconero - e il Madrid è la squadra più forte insieme al Manchester City, anche se i bavaresi quando arrivano a questo punto della competizione diventano noiosi».

RIPRODUZIONE RISERVATA