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24 maggio 2026 alle 00:34

Allegra Gucci: «Chi uccide incassa e le orfane pagano» 

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Milano. «Chi ha ucciso ha incassato. Chi ha perso il padre ha pagato». Così Allegra Gucci - una delle due figlie dell’imprenditore Maurizio Gucci, assassinato nel 1995 su mandato della moglie Patrizia Reggiani - commenta sulle sue pagine social quanto deciso dalla Cedu. La Corte europea dei diritti dell’uomo, tre giorni fa, ha deciso di non procedere sull’istanza presentata da lei e dalla sorella Alessandra contro la condanna a rispettare l’accordo di divorzio dei genitori. Quel patto prevedeva un vitalizio alla madre, Patrizia Reggiani.

Le due sorelle Gucci si sono rivolte alla Corte Europea «non per ragioni economiche - si legge nel lungo post - ma per ottenere ciò che il sistema giudiziario italiano aveva loro negato: il riconoscimento dell’aberrazione prodotta da sentenze che le avevano condannate a pagare oltre quaranta milioni di franchi svizzeri all’assassina del padre. La Cedu non ha detto che avevano torto. Non ha esaminato il merito. Ha fatto qualcosa di molto più frustrante: ha archiviato il caso senza decidere». «I soldi, per ironia feroce, avrebbero dovuto provenire dall’eredità lasciata alle figlie di Maurizio Gucci: l’uomo che quella donna aveva fatto assassinare il 27 marzo 1995», prosegue Allegra Gucci. Dal post emerge la rabbia e la frustrazione per questa vicenda che a suo dire è stata riportata con «titoli sensazionalistici ma profondamente inesatti».

Non c’è stato nessun accordo segreto, precisa la figlia di Maurizio Gucci. «Allegra e Alessandra hanno dovuto negoziare sotto la minaccia concreta di procedure esecutive, il pignoramento dei beni, compresa l’abitazione. Pagare 3,9 milioni era l’unico modo per chiudere una controversia che, diversamente, si sarebbe protratta indefinitamente - si legge ancora nella nota pubblicata su Instagram - Non era un accordo libero. Era resa davanti a una sentenza che non avrebbe mai dovuto esistere». E poi l’amarezza finale. «Immaginate che qualcuno venga rapito e costretto a pagare un riscatto per riottenere la libertà. Una volta pagato, si rivolge ai tribunali per far condannare i rapitori e ottenere giustizia. Ma la risposta è: “Ha già pagato il riscatto, la questione è risolta”», conclude la nota di Allegra Gucci.

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