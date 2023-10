Alleati, Mediaset, Ue: «Nessun problema» 

La manovra è in arrivo, è di fatto chiusa e sul testo non c’è alcun problema con gli alleati. Dopo giorni di caos, indiscrezioni e norme apparentemente fantasma, Giorgia Meloni mette il punto da Bruxelles, in coda a un vertice Ue che ha affrontato i dossier più spinosi per l’Italia, quelli economici.

Il silenzio

«Non ho problemi né con Salvini, né con Tajani, né con Mediaset», scandisce la presidente del Consiglio smentendo i malumori di Fi e Lega e l’ipotesi di un peggioramento dei rapporti con Marina Berlusconi dopo il caso Giambruno. I problemi, accusa Meloni, sono stati creati da ricostruzioni poco veritiere della stampa. E assicura: «La manovra nelle prossime ore, weekend permettendo, arriverà in Parlamento». Su un tema, però, non ha fretta di pronunciare alcuna smentita. Il Mes, nonostante il pressing crescente dell’Europa e il minaccioso avvicinarsi della deadline per la ratifica, continua a non incassare l’ok di Roma. Alla riunione dell’Eurosummit, per la prima volta, il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe cita il fondo salva-Stati. «Il lavoro continua», si limita a dire, senza puntare esplicitamente il dito contro il governo e senza neanche pronunciare la parola Italia. Meloni ascolta, in silenzio. Non interverrà. «Non è utile da parte di nessuno porre questa questione adesso. Il dibattito è secondario rispetto alla riforma del Patto di stabilità. Il Mes richiama al vecchio Patto», spiega poi ai cronisti. Tradotto: l’Italia vuole prima vederci chiaro su una riforma della governance economica che i “frugali” vogliono meno generosa della proposta della Commissione.

Incontro con Lagarde

E in questa trattativa il Mes, per Roma, è certamente una carta da giocare. Tanto che a fine novembre l’attesa discussione alla Camera potrebbe essere rimandata indietro in commissione. «Io penso che dobbiamo stare alla posizione che la maggioranza ha espresso», se la discussione sarà rinviata «lo dirà il Parlamento, non sta a me deciderlo», sottolinea Meloni. A Bruxelles la premier ha un bilaterale con la presidente della Bce Christine Lagarde. L’intesa sul Patto entro l’anno, oltre che scritta nelle conclusioni del Consiglio europeo, viene ritenuta necessaria sia da Lagarde che da Meloni. «La trattativa non è facile, le posizioni di partenza sono distanti ma qualche passo in avanti lo abbiamo fatto», spiega la presidente del Consiglio. Roma continua a puntare sullo scorporo delle spese per la difesa e la transizione, soprattutto in assenza di un Fondo di sovranità ad hoc comunitario.

L’ultimo fronte

Nel frattempo, in Italia, mentre Matteo Salvini parla di manovra chiusa, l’altro vice premier Antonio Tajani sostiene di fatto il contrario. Sulla metodologia scelta, tuttavia, Meloni tiene il punto. Che Fdi, Fi e Lega non debbano portare emendamenti «è una buona idea. L’elemento che qualifica la capacità della maggioranza di fare il suo lavoro è la tempistica con cui decide», precisa la premier ribadendo che la norma sui prelievi dai conti correnti «non è nella legge di bilancio». Poi si sofferma sull’ultimo fronte che si è aperto nel governo, quello di Vittorio Sgarbi. E le sue parole non sembrano delineare una ricucitura: «Sulle deleghe del sottosegretario alla Cultura so che il ministro Gennaro Sangiuliano ha inviato» la documentazione «all’antitrust, aspettiamo la risposta e valuteremo nel merito».

