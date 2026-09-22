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Maggioranza.
23 settembre 2026 alle 00:34

Alleati in pressing, il sindaco Fenu prende altro tempo 

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Dietrofront. Per la terza volta il sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, rinvia il vertice di maggioranza già convocato per il 2 ottobre. Ma il confronto sugli equilibri della maggioranza si allarga e arrivano nuove critiche, questa volta dai Riformisti. Giampiero Barbagli e Ivo Carboni intervengono sui social e puntano il dito contro la maggioranza che, a loro giudizio, starebbe perdendo di vista il ruolo di Nuoro come capoluogo e centro di riferimento del territorio.

«Mi chiedo, con rammarico, come mai e come spesso, le minoranze di questa amministrazione comunale siano sempre le prime a denunciare qualsiasi atto che compromette la centralità e la funzionalità di un capoluogo di provincia che giorno dopo giorno perde il suo ruolo trainante e di riferimento nel suo territorio», scrive Barbagli. E aggiunge una stoccata alla maggioranza, definendola «distratta o appassionata nel rincorrere a posteriori per giustificare la propria esistenza». Carboni rincara: «La domanda è molto pertinente, forse è arrivato il momento di farsi carico di supplire a “carenze” che stanno diventando un problema e che producono danni alla nostra città». Dietro le critiche c’è anche una questione tutta politica, che si intreccia con la partita sulla “riperimetrazione” della maggioranza. I Riformisti, pur non avendo oggi consiglieri comunali (Leonardo Moro si è dimesso dopo la nomina all’Isre), rivendicano una presenza nel vertice politico, ricordando il contributo dei loro candidati confluiti nella lista collegata al Pd.

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