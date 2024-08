Alleati e FI, ormai è scontro aperto 

La fumata è nera, anzi nerissima. Il tavolo politico, convocato su pressione di Forza Italia per «esaminare la situazione politica cittadina alla luce della nuova composizione consiliare», è saltato. «Ufficialmente per impedimenti di alcuni partiti» fa sapere il sindaco Massimiliano Sanna ma non serve troppa fantasia per immaginare che Fratelli d’Italia, Udc, Oristano al centro e Psd’Az hanno probabilmente voluto ripagare gli azzurri per le “imboscate” delle ultime sedute.

Il forfait

In piazza Eleonora si è intravisto solo il capogruppo forzista, Gigi Mureddu che (avvisato poco prima dal sindaco del rinvio) dichiara: «Rimaniamo in attesa di nuovi sviluppi e di un’altra convocazione». Mentre i segretari delle altre forze di maggioranza sono stati avvistati insieme in centro. Qualche segnale che il vertice potesse essere disertato era stato lanciato nei giorni scorsi. «Che senso ha andare ad un tavolo se le azioni di guerriglia continuano?» aveva dichiarato il capogruppo di Oristano al centro Giuliano Uras, stigmatizzando l’abbandono dei lavori da parte degli azzurri durante la discussione sul Pai. Poi il via libera allo strumento di pianificazione, arrivato mercoledì (anche con i voti di Forza Italia), aveva fatto pensare ad una tregua. Invece lo strappo è sempre più netto e stavolta ago e filo potrebbero non bastare a ricucirlo.

Gli scenari

Massimiliano Sanna ancora una volta si ritrova davanti a un pallottoliere: i fedelissimi al momento sono undici, più il consigliere Sergio Locci che pur appartenendo formalmente alla minoranza si è mostrato più organico alla coalizione di governo. Significa marciare su un terreno minato, come dimostrato dai fatti una settimana fa, quando alla conta della vicesegretaria comunale, durante la discussione sulla variante al Piano di assetto idrogeologico, l’elenco dei presenti si era fermato a dieci. Lavori sospesi e nervi a fior di pelle. La vendetta, si sa, è un piatto che va assaporato freddo e così prima la maggioranza ha portato a casa l’approvazione della delibera proposta dall’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu (che essendo stata discussa in prima convocazione necessitava di 13 voti a favore anche se la votazione si è tenuta in seconda convocazione), poi Fratelli d’Italia, Udc, Oristano al centro e Psd’Az hanno restituito lo sgambetto. Se ne riparla a settembre, al momento nessuna mossa sullo scacchiere. Solo una snervante attesa.

RIPRODUZIONE RISERVATA