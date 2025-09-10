Alleanze improbabili: per le Provinciali si mescolano le carte 

Dalle liste delle Provinciali emergono spaccature nei Consigli comunali del Medio Campidano. Il caso lampante è Arbus, dove il sindaco Paolo Salis – eletto con una civica a forte impronta di destra, sostenuta dal parlamentare Gianni Lampis di Fratelli d’Italia – è candidato nella lista del centrosinistra che appoggia Giuseppe De Fanti, mentre il suo vice, Simone Murtas, è nella lista di centrodestra con Italo Carrucciu. «Si tratta di fratture – ricorda il primo cittadino di Sanluri, Alberto Urpi – annunciate negli incontri con i sindaci del territorio in vista delle elezioni. Uno dei motivi alla base del tentativo, purtroppo fallito, di una lista unica».

Il quadro

La situazione all’interno del Consiglio comunale di Arbus, poco chiaro fino all’ufficialità delle liste, non lascia più spazio ai “segreti” delle strategie politiche. «Premetto – dice Salis – di essere un civico, mai una tessera di partito. Ho dato la disponibilità a guidare la lista unica, Arbus è il paese più esteso del Campidano ed è l’unico che si affaccia sul mare. La proposta non è stata accolta, così ho scelto il centrosinistra». Si ritrova così accanto al consigliere di minoranza, Agostino Plia, acerrimo rivale politico, che in Aula non ha mai elemosinato attacchi nei suoi confronti: «Che dire, sono rimasto al mio posto, il centrosinistra, è Salis che è venuto da noi. A dimostrare che la sua maggioranza è divisa, quello che abbiamo sostenuto». La consigliera di maggioranza, Alessandra Peddis, ex assessora licenziata da Salis: «È vero, non ha mai avuto una tessera. Ma da quattro consiliature e in tutte le votazioni politiche, ha sostenuto sempre il centrodestra. In ogni caso, come sindaco, avrebbe dovuto informare la sua maggioranza. Rispetto e coerenza».

Le assemblee

In altri Comuni, le candidature sono andate fuori dagli schieramenti presenti in Aula, minoranze e maggioranza unite per governare insieme il Consiglio provinciale. A Serramanna, Marco Maccioni della maggioranza, si ritrova nella lista sostenuta da Gigi Piano che sta all’opposizione. Villacidro a sorpresa candida il vice sindaco, Dario Piras nel centrosinistra, nonostante sia conosciuto da sempre come esponente di centrodestra, mentre il consigliere di maggioranza, Matteo Collu, va con Sardegna Venti20. Samassi accontenta tutte e tre le liste: la sindaca, Beatrice Muscas è capolista del Pd, Luca Setzu sta con Sardegna Venti20, Anna Cara col centrodestra. Guspini una sola candidata, Simona Cogoni, con il centrodestra.

Al voto

Appuntamento il 29 settembre, dalle 8 alle 20, nell’unico seggio aperto a Sanluri, nella sede della Provincia di via Paganini. Trattandosi di elezioni di secondo livello, le urne saranno aperte a un sorta di “grandi elettori”, 28 sindaci e 339 consiglieri comunali, tra cui 130 donne, in rappresentanza dei 90 mila 694 abitanti della Provincia. Il peso del voto di ciascuno verrà calcolato in base a 5 fasce demografiche, dove a incidere è il numero della popolazione. La prima fascia mette insieme i centri maggiori, Villacidro e Guspini con 23.973 abitanti, ciascun voto pesa 842, la scheda è di colore verde. La seconda 5 paesi, 36 mila 281 abitanti, peso del voto 412, la scheda è rossa. La terza 3 Comuni, 13.040 abitanti, ogni voto vale 399, grigia la scheda. Otto i Comuni della quarta, 12.490 abitanti, 143 il peso del voto su una scheda arancione. L’ultima è formata da 10 paesini della Marmilla, 4.916 abitanti, scheda azzurra, peso del voto 56.

