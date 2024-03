Alleanze a Strasburgo, è duello a distanza tra Salvini e Meloni 

Giorgia Meloni continua a distinguere il voto per la Commissione dalle maggioranze che si possono formare all’Europarlamento. Matteo Salvini continua a picchiare su Ursula von der Leyen e a definire un «problema» un eventuale intesa con i socialisti e i liberali di Emmanuel Macron. A più di due mesi dalle elezioni europee, il duello sembra sempre più quello tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. I due non si incrociano da giorni, ma si rivedranno sul palco il 19 aprile, al comizio finale per Vito Bardi in Basilicata. E mentre slitta il voto sulla mozione di sfiducia avanzata dalle opposizioni per i suoi rapporti con la Russia, Salvini non perde occasione per marcare la distanza da Fratelli d’Italia. L’attuale commissione «per me è sciagurata», ribadisce, e «chi sceglie la Lega sceglie chi non si alleerà mai con la sinistra». E mentre Salvini conferma di non avere intenzione di candidarsi alle europee, in Fratelli d’Italia ribadiscono che con ogni probabilità Meloni lo farà.

Ma «la campagna elettorale è già iniziata sabato», osservano nella cerchia ristretta della premier, a proposito del «comizio tutto contro il governo» al raduno di Identità e democrazia organizzato da Salvini. Le settimane che dividono dal voto rischiano di diventare roventi anche in Parlamento, dove sta rallentando l’iter del premierato e di conseguenza dovrebbe frenare anche quello dell’autonomia. Forza Italia e Lega peraltro, hanno chiesto che insieme all’elezione diretta del premier venga portata avanti anche la legge elettorale. Che arriverà, ha spiegato la ministra Elisabetta Casellati, solo dopo che il testo avrà superato la prima lettura. A questo punto quasi certamente dopo lo spartiacque delle europee.

