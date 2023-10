Alleanza tra le isole dell’Ue 

L’alleanza è stata stretta nel nome dell’insularità e degli svantaggi che inevitabilmente produce, per i quali sono necessarie contropartite che consentano alle popolazioni isolane di colmare questa differenza nei confronti di chi vive e lavora invece nell’Europa continentale. Sardegna e Azzorre sono ora più vicine, per portare avanti una battaglia comune affinché i loro diritti e le loro ragioni siano finalmente riconosciuti dall’Unione europea. Lo faranno non soltanto a nome proprio, ma in rappresentanza di tutte le isole che esistono nel continente europeo, che sono tutte alle prese con gli innegabili svantaggi rispetto alle altre regioni d’Europa.

È stato questo il tema principale di un incontro bilaterale a Bruxelles tra la Sardegna e le Azzorre, che uniscono dunque gli sforzi per portare avanti una battaglia che le accomuna. Il meeting si è svolto ieri mattina a Bruxelles e ha riunito intorno allo stesso tavolo il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais, e il presidente del Comitato europeo delle Regioni, Vasco Cordeiro.

I due presidenti, durante una discussione che ha messo in evidenza gli svantaggi portati dalla condizione di insularità, si sono soffermati a lungo anche sulla riunione plenaria dell’Arlem. È la Conferenza delle regioni euro mediterranee, che è stata convocata tra due settimane ad Alghero. La data di questa riunione è stata fissata per martedì 24 ottobre.

La Sardegna punta molto sull’appuntamento con la riunione plenaria dell’Arlem, nella sua qualità di isola ospitante. «È certamente un evento internazionale di grande rilevanza ospitato quest'anno dall’Italia», è il commento di Michele Pais, «che assume particolare importanza anche per i drammatici fatti di questi giorni in Israele». Secondo il presidente del Consiglio regionale di via Roma, la riunione del 24 ottobre prossimo ad Alghero, «sarà un momento particolarmente delicato: il primo vertice internazionale, dopo i drammatici eventi di questi giorni, in cui siedono come membri anche i rappresentanti israeliani e palestinesi». La guerra avviata dopo l’incursione dei palestinesi nei villaggi israeliani condizionerà ovviamente i lavori nel corso della riunione della Conferenza delle regioni europee mediterranee.

