Alleanza tra i sindaci di Gergei e Mandas per dar vita alla strada che colleghi i due paesi 

Un nuovo passo istituzionale rilancia l’attenzione sulla strada di collegamento tra Gergei e Mandas, infrastruttura considerata cruciale per la mobilità e lo sviluppo del territorio dell’alta Trexenta e del Sarcidano.

Nei giorni scorsi i sindaci Rossano Zedda e Umberto Oppus di Gergei e Mandas hanno effettuato un sopralluogo lungo il tracciato dell’opera per verificare lo stato dei lavori e ribadire la volontà condivisa di accelerarne il completamento. L’obiettivo è portare a termine un’infrastruttura attesa da anni, considerata essenziale per superare l’isolamento delle aree interne e migliorare i collegamenti tra i centri del territorio. La strada, infatti, è vista come un asse strategico capace di garantire tempi di percorrenza più rapidi, una maggiore accessibilità ai servizi e nuove opportunità di sviluppo economico per cittadini e imprese. Le amministrazioni comunali di Mandas e Gergei intendono proseguire con un’azione congiunta, mantenendo alta l’attenzione sull’opera e coinvolgendo tutti gli enti competenti affinché si arrivi, nel più breve tempo possibile, alla sua conclusione. (sev. sir.)

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