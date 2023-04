Alleanza tra Comuni per dire no alle pale 

L’energia pulita in Trexenta non è la benvenuta. Sindaci e cittadini contestano con forza il progetto che prevede l’installazione di nove pale eoliche alte oltre 200 metri e di un elettrodotto ai confini tra Mandas, Gesico e Selegas. La bellezza dei paesaggi e la grande ricchezza archeologica del territorio sembrerebbero quindi minacciate dalla realizzazione del parco eolico denominato “Planu Serrantis”, composto da aerogeneratori da 6,6 megawatt per una potenza complessiva di 59,4 megawatt.

I sospetti

È un progetto della società energetica milanese Grv Wind Sardegna che punta a ottenere «significativi impatti positivi a livello globale, come ad esempio la riduzione dell’emissione di gas serra e inquinanti in atmosfera, sul risparmio di risorse non rinnovabili e sulla tutela complessiva della biodiversità». Finalità sulla carta encomiabili, che però non convincono nessuna delle amministrazioni comunali interessate. «Non possiamo fidarci di una società che dimostra di conoscere così poco il nostro territorio tanto da indicare il Comune di Mandas in Provincia di Sassari e inserire nel frontespizio della relazione progettuale i loghi dei Comuni di Erula e Tula da noi ben distanti», dice il sindaco di Mandas Umberto Oppus. E proprio nel paese dell’ex Ducato, nel sito archeologico Su Angiu, martedì alle 12 si terrà la seduta congiunta dei Consigli comunali di Mandas , Gesico e Selegas per «contrastare con forza questa nuova forma di neo-colonizzazione». L’iniziativa è stata subito accolta dai sindaci degli altri centri coinvolti, Terenzio Schirru (Gesico) e Alessio Piras (Selegas), che hanno invitato anche cittadini e associazioni a far sentire la loro voce partecipando all’assemblea pubblica.

La preoccupazione

Il progetto prevede anche opere di connessione nei Comuni di Guasila , Villamar , Villanovafranca , Furtei e Sanluri . «La nostra bellissima zona, le nostre fertilissime terre e i nostri antichissimi monumenti sono fortemente a rischio», accusa Carlo Carta, presidente della Pro Loco di Gesico, da sempre in prima linea nella promozione di iniziative legate alla valorizzazione e alla riscoperta delle risorse storico-archeologiche e culturali del territorio. Il mondo dell’associazionismo di certo non intende girarsi dall’altra parte. «Chiediamo l’immediato interessamento della Soprintendenza archeologica perché è inaccettabile un progetto di questo tipo all’interno dei siti nuragici Sitziddiri e Su Mulloni Mannu censiti nella Carta Archeologica di Gesico redatta dall’Istituto geografico militare», conclude Carta. La mobilitazione è appena all’inizio.