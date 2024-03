Alleanza Sardegna rilancia: ora le Comunali 

Si parte dai 28mila voti ottenuti alle Regionali del 25 febbraio: utili per eleggere due consiglieri regionali, ma soprattutto per gettare le basi di un nuovo soggetto politico. “Alleanza Sardegna”, lista a forti tinte autonomiste schierata nel centrodestra a sostegno del candidato governatore Paolo Truzzu, non resterà solo un cartello elettorale: «Abbiamo fondato un partito in pochi mesi», ha detto ieri il segretario Mimmo Solina, durante la presentazione del movimento alla stampa, «e ci siamo inseriti subito nella competizione elettorale, grazie al sostegno e alla forza di alcuni consiglieri uscenti».

Due di loro, Stefano Schirru e Franco Mula, cinque anni fa eletti nella lista del Psd’Az, sono appunto stati riconfermati in Consiglio col nuovo simbolo. Non ce l’ha fatta invece un altro ex sardista, Giovanni Satta, promotore di Alleanza Sardegna, a cui sono andati ieri i ringraziamenti dei colleghi di partito. Il prossimo traguardo per la neonata formazione sono le elezioni Comunali della prossima primavera: «Siamo soddisfatti per i 28mila voti ottenuti - ha spiegato il presidente del neonato partito, Andrea Floris - e ora puntiamo alle consultazioni amministrative». «Concentreremo tutto il nostro impegno su Cagliari», ha aggiunto Schirru.

Sulla sconfitta del centrodestra, ancora Schirru ha affermato che «il ritardo sulla designazione del candidato forse ci ha penalizzati, scegliendolo prima magari sarebbe stato diverso». In Consiglio, ha assicurato l’ex presidente della commissione Bilancio, AS farà «opposizione costruttiva, con proposte precise». Tra queste, in primo luogo, sanità e legge urbanistica; ma verrà depositata anche una legge per ristorare con voucher imprenditori e commercianti danneggiati dai lavori pubblici.

