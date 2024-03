Alleanza Sardegna, la sorpresa del voto 

Ha dato gambe alla sua creatura. Lui, Giovanni Satta, non è stato eletto, ma esulta lo stesso: Alleanza Sardegna, alleata con il Pli, è entrata dalla porta principale in Consiglio regionale, distinguendosi come la sorpresa del centrodestra nelle elezioni del 25 febbraio: «Il risultato è stato più che lusinghiero, 28mila voti, pari al 4.1%», dice Satta. «In minoranza siamo riusciti ad eleggere due consiglieri, Franco Mula a Nuoro e Stefano Schirru a Cagliari. Fra poco più di due mesi avremo le amministrative, a Cagliari, Sassari, Alghero, Sinnai e altri centri dell’Isola». Insomma, Alleanza Sardegna vuole essere presente, così come vuole dire la sua anche alle Europee che si svolgeranno negli stessi giorni, l’8 e il 9 giugno. «La Sardegna ha sicuramente bisogno di una nuova forza politica che possa contribuire alle tante battaglie che occorre portare avanti nei prossimi anni per far uscire l’Isola dall’oblìo. Sanità, trasporti, Energia, Agricoltura e Urbanistica hanno la priorità, ma tanti altri sono i temi da risolvere e noi vogliamo dare il nostro contributo». Il movimento si è dato appuntamento per dopo Pasqua, in quella occasione verrà celebrato il congresso e saranno indicati gli organi regionali e provinciali. «Siamo sempre in attesa del risultato definitivo delle regionali», chiude Satta. «Abbiamo incaricato un legale che, insieme ad un pool di avvocati, sta monitorando il lavoro fatto dai 1.844 presidenti dei seggi. Vogliamo certezza della sconfitta se c’è stata, ma lo 0,2 per cento con cui la Todde avrebbe vinto è veramente un’inezia, perciò riteniamo doveroso un percorso che non lasci dubbi a nessuno».

