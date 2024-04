Alleanza Sarcidano-Barbagia per attrarre nuovi turisti 

La promozione del territorio a fini turistici è la priorità degli amministratori del Sarcidano Barbagia di Seulo. Nell’incontro svoltosi nella sede della Comunità montana i sindaci hanno messo a punto le strategie per dare corpo ad un macro-obiettivo turistico per il territorio perché esso diventi «una destinazione accogliente e attraente di benessere rurale (rural well-being), che si propone non come un territorio né come prodotto, ma come un’esperienza unica dell’autentica Sardegna». Il progetto prevede una gestione che combina e coordina l'interesse degli enti pubblici con quello dei privati, in modo da contribuire allo sviluppo dell’attrattività del territorio e alla crescita del turismo.

La Comunità montana ha delineato un generale progetto: una “mission” per la Dmo (Destination management organization) Sarcidano Barbagia di Seulo è strutturare, organizzare e sviluppare il territorio e la sua offerta in ottica sostenibile e promuoverla. «Il nostro lavoro», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «mira a fare in modo che ciò che i nostri territori vengano percepiti come un unico territorio accogliente e ospitale per chi lo abita e attraente per chi lo visita». «Crediamo molto in questo progetto», ha aggiunto il vice presidente della Comunità Giovanni Daga, «le prime riunioni sono finalizzate all'animazione territoriale e coinvolgeranno i sindaci che faranno tutto il possibile per divulgare l'informazione e un gruppo di giovani che poi andranno sul campo a cercare la compartecipazione degli operatori».

