Alleanza per i diritti dei disabili 

Sarà una battaglia senza tregua contro le barriere architettoniche: blitz nei parcheggi, volantinaggio, opere di sensibilizzazione per i diritti dei disabili. Nasce a Carbonia un’alleanza fra le associazioni in rappresentanza dei disabili, studenti, amministrazione comunale e polizia locale: per un mese saranno protagonisti di un’intensa attività che sfocerà nella giornata “Disabile per un giorno”, culmine di un programma già entrato nel vivo grazie all’associazione Naba (No alle barriere architettoniche) e alla collaborazione della Consulta handicap, degli istituti superiori Angioy e Gramsci- Amaldi e della Pro Loco.

Il progetto

La prima tappa è stata la giornata di sensibilizzazione degli studenti, circa 400: «Partiamo dai ragazzi per correggere gli adulti – dice Andrea Deiana, presidente di Naba –: la nostra battaglia è iniziata con i tour delle barriere architettoniche, che non esenta dalle responsabilità nemmeno il Comune, ed è proseguita con giornate dedicate: ora ci troviamo alleati gli studenti». Una delle vergogne ricorrenti è l’uso improprio degli stalli dei disabili. Così, associazioni e alunni oltre che dedicarsi ai necessari convegni, scenderanno in campo per posizionare cartelli integrativi nei parcheggi riservati (sono una trentina). Si leggerà: “Vuoi il mio posto? Prendi la mia disabilità”.

La mappa

Grazie al nullaosta dei vigili, saranno collocati negli stalli handicap di via San Ponziano, corso Iglesias, via Dalmazia, viale Trento, via Gramsci, in piazza Rinascita, ingresso del mercato civico, vico Matteotti, a Cortoghiana in viale Savoia e a Bacu Abis in via Santa Barbara. Quindi verranno organizzati flash mob e giornate di sensibilizzazione e, infine, una camminata per le via della città: due anni fa gli amministratori comunali accettarono di girare per il centro su sedie a rotelle, l’anno scorso decine di persone finsero, coprendosi gli occhi con una benda, di essere non vedenti per capire cosa significasse muoversi fra pavimentazione sconnessa, segnalatori acustici fuori uso nei semafori, auto lasciate alla rinfusa sui marciapiedi (in alcune vie con l’autorizzazione del Comune).

A scuola

Le scuole daranno un supporto basilare: «Questo approccio – sottolinea la preside dell’istituto Angioy Teresa Florio – permette ai ragazzi di provare cosa significhi la disabilità: affianchiamo l’iniziativa con un progetto dell’indirizzo Grafica con una rivisitazione degli stalli disabili dell’istituto». Sul ruolo degli studenti insiste anche la preside del “Gramsci Amaldi” Emanuela Pispisa: «La scommessa è tutta sulle nuove generazioni».

