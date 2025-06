Alleanza fra Comune e scuole 

Le scuole della città come beni comuni: il Comune di Sanluri mette a disposizione dell’istituto comprensivo e del tecnico Vignarelli mezzi e personale per due progetti condivisi.

Per gli alunni della primaria e secondaria di primo grado sono previsti corsi di educazione stradale, tenuti dagli agenti della Municipale, un’esperienza che in passato ha dato ottimi risultati. Il programma prevede lezioni teoriche e pratiche sui comportamenti corretti sulla strada, sia come pedoni sia come ciclisti e futuri automobilisti.

Per i più grandicelli studenti dell’istituto tecnico, la dirigente scolastica, Romina Di Nardi, e il sindaco, Alberto Urpi, hanno sottoscritto una convenzione che regola i procedimenti amministrativi finalizzati all’attuazione di “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”, attività che principalmente puntano a orientare gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori al mondo del lavoro, al proseguimento degli studi e a sviluppare competenze trasversali necessari per il conseguimento del diploma.

«Attraverso iniziative in comune – dice il sindaco Urpi – vogliamo continuare a favorire il legame tra la scuola, i genitori e la comunità di riferimento». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA