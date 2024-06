Alleanza con Le Pen, destra francese nel caos 

Un primo accordo politico nella cena dei 27 di lunedì a Bruxelles. Poi la blindatura della maggioranza prima del voto all’Eurocamera del 18 luglio. Il cronoprogramma che Ursula von der Leyen ha in mente per la sua conferma alla presidenza della Commissione dice molto della fiducia che nutre. D’altra parte nel Ppe non c’è altro nome oltre al suo: bocciando von der Leyen si innescherebbe una furiosa reazione dei Popolari, i vincitori delle Europee. I negoziati, ha ribadito ieri la presidente della Commissione, inizieranno dalla maggioranza Ppe-Socialisti-Renew, che «non è sempre stata facile, ma ha funzionato». Dietro le quinte, nel Ppe spiegano di aver avuto ottime sensazioni dai Socialisti, mentre una maggiore confusione si registra tra i Liberali, scottati dalla debacle alle Europee. Aprono al sostegno a von der Leyen anche i Verdi. Lo schema però prevede un accordo formale solo con S&D e Liberali e il sostegno esterno di «altre forze filo-Ue, filo-Ucraina e pro-Stato di diritto». Categoria che, nella strategia popolare, include i Verdi e non esclude Giorgia Meloni. Il punto è che allargare troppo ai pasdaran del Green Deal irriterebbe più di un membro dei Ppe. E aprire a Meloni in via ufficiale farebbe crollare il sostegno di S&D e Liberali. Anche per questo, nel quartiere generale del Ppe, ci si muove con prudenza. Non è un caso che, prima di volare in Puglia per il G7, von der Leyen abbia visto a Parigi uno dei leader un tempo più scettici sul suo bis: Emmanuel Macron.

La sede chiusa

L’incontro si è tenuto a Parigi, dove ieri è andata in onda una telenovela dai risvolti drammatici fra i Républicains. Il leader Eric Ciotti - l’uomo che ha aperto per la prima volta all’accordo con Le Pen - è stato espulso all’unanimità dai dirigenti del partito. Ciotti le ha provate tutte, non si è presentato alla riunione dell’ufficio politico che lo avrebbe destituito, ha fatto chiudere la sede per ostacolare la riunione, poi ha mandato un pubblico ufficiale a controllare la riunione, che si svolgeva a 500 metri di distanza, nel Museo Sociale. In serata in tv Ciotti ha ribadito: «Il presidente sono io, i militanti sono con me».

Un attacco al repubblicano che ha «voltato le spalle in poche ore all’eredità del generale de Gaulle, di Jacques Chirac e di Nicolas Sarkozy» era arrivato in mattinata da Emmanuel Macron, che in conferenza stampa ha definito «assurda» l’ipotesi di sue dimissioni, ha rivendicato la scelta «inevitabile» di sciogliere il Parlamento dopo la sconfitta alle europee, invitando i francesi ad andare alle urne «senza paura». Emozionato, il presidente francese ha proclamato di «non avere lo spirito del disfattismo» e di non voler «consegnare le chiavi del potere all’estrema destra nel 2027». Intanto cambia di nuovo sponda Marion Maréchal, respinta martedì dal lepenista Jordan Bardella in quanto vice di Eric Zemmour nel partito Reconquete. Ieri la nipote di Marine Le Pen ha di fatto abbandonato Zemmour, invitando a votare per l’alleanza fra il Rassemblement National e i Républicains vicini a Ciotti.

RIPRODUZIONE RISERVATA