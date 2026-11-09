Alle Wta Finals debutto positivo per Errani e Paolini 

Buona la prima. Sara Errani e Jasmine Paolini partono con una preziosa vittoria alle Wta Finals di tennis, a Indian Wells. La coppia del doppio azzurra ha battuto in rimonta 4-6, 6-1, 10-8, le numero 1 del tabellone, Katerina Siniakova e Taylor Townsend. È la prima vittoria delle azzurre in tre confronti diretti, dopo le due sconfitte di quest’anno in semifinale a Indian Wells e in finale a Miami.

Le azzurre subiscono il primo break nel terzo game (1-2) e rischiano di andare sotto 1-4. Ma nel quinto gioco, con Paolini al servizio, si tirano su da 0-30, aiutate da un passante lungolinea di Paolini e dai riflessi sotto rete di Sara. Il match potrebbe cambiare nell’ottavo game, quando Siniakova e Townsend, sul servizio della ceca, scivolano sotto 15-40, ma salvano le tre palle break, compreso il punto decisivo. Le azzurre cancellano a loro volta tre palle break, che rappresentano altrettanti set point, nel gioco successivo, concluso sempre al punto decisivo. Ma Townsend completa il parziale con un ace a uscire.

«Non abbiamo giocato bene nel primo set, ma abbiamo cercato di restare in partita e di essere sempre aggressive, e la partita è cambiata» ha detto Errani dopo il match. In effetti la direzione del match cambia da subito: due break consecutivi lanciano le azzurre avanti 5-0. L’energia in questa fase del match è trascinante e si traduce in un tennis veloce, brillante, in scambi mai banali. E il secondo finisce 6-1. Siniakova e Townsend, che hanno completato quest’anno il Career Grand Slam in doppio vincendo lo US Open, non lasciano però campo libero alle azzurre e trasformano il match tie-break in un duello punto a punto, concluso da Siniakova con un rovescio dal centro a metà rete.

«Abbiamo fatto un gran lavoro», ammette Paolini al termine della partita, «ma non abbiamo ancora finito. Sulla carta questa era la partita più difficile del girone, però in campo no, perché comunque sono partite tutte da giocare». Il percorso di Errani e Paolini nel gruppo 2 proseguirà contro le numero 4 del tabellone, ossia la spagnola Cristina Bucsa e la statunitense Nicole Melichar-Martinez, che quest’anno ha raggiunto due finali in coppia con Errani a Berlino e a Toronto.

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