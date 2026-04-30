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Atletica.
01 maggio 2026 alle 00:18

Alle World Relays, l’Italia cerca i pass 

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L'atletica sarda continua dare il suo contributo alla nazionale con la quartese Dalia Kaddari e il portotorrese Diego Nappi, entrambi delle Fiamme Oro, che da domani a Gaborone (Botswana) saranno in due dei quartetti (in tutto cinque, 4x100 maschile e femminile, 4x100 mista e 4x400 femminile e mista) che alle World Relays si giocheranno la qualificazione ai prossimi Mondiali.
Dalia Kaddari, pluricampionessa italiana assoluta dei 200 metri, presente alle ultime due olimpiadi e agli ultimi tre Mondiali, sarà impegnata nella terza frazione della 4x100 femminile, mentre Nappi, anche lui specialista dei 200 metri, campione europeo Under 18 nel 2024 e Under 20 nel 2025, sarà nella 4x100 mista al suo primo impegno nella nazionale assoluta.
Nel primo turno di domani si qualificano otto staffette (le prime due di ogni batteria) e domenica si può puntare di nuovo agli altri quattro posti. Chi invece ha centrato il pass iridato già domani, domenica disputa la finale per il titolo.
L'Isola ha una grande tradizione in tema di staffette, a partire da Gianni Lai e Rita Angotzi, passando per Gianni Puggioni, Sandro Floris, Giorgio Marras e Nicola Asunis per arrivare a Lorenzo Patta e Filippo Tortu, oro a Olimpiadi ed Europei. Kaddari ormai da tempo è “figlia” di quella tradizione e Diego Nappi è la new entry. Epicentro della presenza isolana in staffetta è stato il 1997 con la vittoria di Nicola, Asuni, Gianni Puggioni e Sandro Floris (con Cipolloni) in Coppa Europa e il successo al Meeting Terra Sarda disputato a Iglesias della staffetta Quattro Mori con Nicola Asuni, Gianni Puggioni, Giovanni Pau e Sandro Floris che in 39”38 batterono Tilli, Colombo, Attene e Occhiena.

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