Alle urne per il Consiglio dei giovani 

Sarule investe sulle politiche giovanili, puntando sulla partecipazione attiva delle nuove generazioni allo sviluppo locale. Lo fa coinvolgendo da vicino i cittadini di domani, che hanno dimostrato di aderire con entusiasmo.

In tale direzione, sono attese per stamane (ore 9,30 scuole medie di via San Bernardino) le elezioni del consiglio comunale dei ragazzi, che coinvolgeranno gli studenti di 5^ Elementare e delle scuole Medie. Per l’iniziativa, che vede la sinergia fra Comune e Istituto Comprensivo di Orani, già depositate alcune liste in attesa delle urne di queste ore.

Grande l’entusiasmo tra gli studenti, che grazie al nuovo organo di partecipazione democratica, si occuperanno di territorio ed ecologia, tematiche scolastiche, mobilità, eventi culturali e sportivi, iniziative con gli anziani.

«Si tratta di una bellissima idea che vedrà i nostri giovani impegnati per migliorare la comunità - commenta il primo cittadino Maurizio Sirca - ringraziamo il professore Mario Di Rubbo per averci accompagnato e guidato in questa iniziativa, che è l'ennesima in Sardegna da lui proposta, in collaborazione con la dirigente e il corpo insegnanti».

