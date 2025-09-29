Alle urne il 95 per cento, per Usai solo una formalità 

L’unica certezza delle Provinciali del Sulcis Iglesiente, per ora, è che Mauro Usai è il nuovo presidente. La proclamazione verrà fatta oggi a mezzogiorno, assieme a quella dei 10 consiglieri che lo accompagneranno nel mandato stabilito dal 95 per cento degli elettori.

Hanno votato in 331 dei 349 aventi diritto al voto. Sindaci e consiglieri dei 24 Comuni del territorio, ieri hanno fatto la spola dalle loro residenze al seggio elettorale, allestito nella sede della Provincia di Via Mazzini a Carbonia. In pochi, hanno scelto di non andare a votare. «Tutto si è svolto regolarmente - ha detto l’amministratore Sergio Murgia - gli elettori hanno votato nei tempi e nei modi previsti dalla normativa e oggi, dopo lo spoglio che inizia alle 8, intorno alle 12 si procederà con la proclamazione degli eletti». I quesiti sono più di uno e, in particolare, sono rivolti a quanti consiglieri riuscirà a eleggere la lista dei 21 sindaci, quella legata direttamente al nome del sindaco di Iglesias Mauro Usai che ha votato in mattinata, proprio come ha fatto il suo collega di Carbonia, Pietro Morittu. Test importanti anche per le altre 2 liste, quella del centrodestra, fortemente legato alla sindaca di Villamassargia Debora Porrà e a suo marito Federico Fantinel, presidente del Consiglio comunale di Carbonia e l’altra lista, quella presentata per prima, che annovera al suo interno i rappresentanti del campo largo, senza il Pd. Dal test, sarà possibile verificare anche gli equilibri interni delle singole maggioranze che reggono i Comuni del Sulcis Iglesiente e il peso specifico di politici e leader regionali che hanno inserito nella corsa i loro referenti nel territorio. Tante aspettative per il futuro. Mauro Usai ha già annunciato la sua parola d’ordine: condivisione per il bene del territorio.

