Alle superiori mancano le aule 

Suono della campanella agli sgoccioli, nelle scuole superiori di Olbia mancano aule all'appello. Rimandato a settembre da tanti anni, il problema dell'assenza di spazi non supera l'esame nemmeno per l'anno scolastico che sta per iniziare. Eterna ripetente, la criticità fa i conti con l'aumento progressivo degli iscritti, gli spazi ormai inadeguati alla popolazione e le soluzioni a lungo termine che, in attesa di concretizzarsi, costringono studenti e docenti a trovare ospitalità in sistemazioni di fortuna o a traslocare lontano dalla sede principale degli istituti.

I numeri

Al netto del liceo classico linguistico Gramsci e dell'Istituto tecnico Panedda (che, contattati, non si sono resi disponibili a fornire dati), nelle altre quattro scuole superiori olbiesi mancano in totale otto aule. Tre al liceo artistico e musicale De Andrè che inizia le lezioni nella stessa situazione in cui le ha concluse, dopo varie manifestazioni di protesta per reclamare spazi idonei. «A fronte di venti classi abbiamo diciassette aule e, come lo scorso anno, saremo costretti a gestire due classi che faranno lezione contemporaneamente nello spazio più capiente che è un laboratorio per utilizzare il quale siamo obbligati a prevedere quattro rientri pomeridiani a settimana», dice la dirigente Maria Ivana Franca. Tre mancanti anche all'istituto Deffenu, cinquantacinque classi e cinquantadue aule, che nonostante abbia sistemato i 1.150 studenti anche in una succursale, afferma il dirigente Stefano Stacca, «dovremmo arrangiarci con una turnazione tra aule e laboratori». Al liceo scientifico Mossa, con 1.050 alunni dislocati in due sedi (distanti tra loro), dichiara il collega Gianluca Corda, «c’è stato un aumento di due classi e non abbiamo le due aule per cui dovremo sacrificare alcuni spazi dei laboratori, penalizzando lo svolgimento della didattica». All'Ipia Amsicora mancano aule per un intero corso trasferito in blocco nel plesso dell'istituto Agrario: negli ultimi due anni, il corso Servizi per la sanità e l'assistenza sociale ha registrato un incremento degli iscritti, tale che non è bastata la rotazione nei laboratori delle classi in esubero rispetto alle aule ed è stato spostato negli spazi inutilizzati dai colleghi, che sono stati adeguati.

Niente soluzioni

Delle soluzioni prospettate dalla Provincia Gallura Nord Est (competente per le superiori), nemmeno una, per ora, è andata in porto: l'ente, qualche mese fa, ha acquistato quattro strutture modulari da allestire negli spazi esterni del De Andrè ma la dirigente nega che siano state installate e, di recente, ha lanciato un bando per acquisire un immobile da destinare a sede staccata del Mossa ma sarebbero ancora in corso interlocuzioni.

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