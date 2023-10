Alle radici (sarde) della nostra storia 

Chi ha portato i reperti nuragici al di fuori della Sardegna; il piombo sardo fino alle coste levantine come dimostrazione degli scambio tra Mediterraneo Occidentale e Orientale; ma anche i rapporti dell’Isola con gli altri Paesi del Mediterraneo e dell’Atlantico e la fine dell’età del bronzo e l’inizio di quella del ferro. Questi gli argomenti che verranno affrontati da oggi nella tre giorni di studi del convegno internazionale “La Sardegna, il Mediterraneo e l’Atlantico fra II e I millennio a.C.”, dedicato alla memoria Paolo Bernardini, Marco Rendeli e Ubaldo Badas. Due le sedi: la Biblioteca comunale di Villanovaforru e il Museo Civico di Villanovafranca.

Cambiamenti

In quel periodo, Mediterraneo e Atlantico videro cambiamenti epocali: nonostante l’assenza di globalizzazione, le civiltà si interconnettevano. La Sardegna ne fu coinvolta nel mentre che la civiltà nuragica declinava. Con l’arrivo dei Fenici e di altre popolazioni l’Isola sperimentò l’ingresso in quella che viene comunemente chiamata storia. Ed è appunto con l’idea di approfondire questo periodo che Villanovaforru e Villanovafranca ospiteranno studiosi di fama internazionale coordinati dal comitato scientifico di livello: Michele Guirguis, professore associato di archeologia Fenicio-Punica all’università di Sassari, Mauro Perra, direttore del museo Su Mulinu di Villanovafranca e Giacomo Paglietti, direttore del museo Genna Maria di Villanovaforru. Proprio Paglietti sottolinea che: «Questo convegno è la dimostrazione che i musei sono un presidio culturale sul territorio e diventano un riferimento per le attività non solo in termini di divulgazione, conoscenza, e didattica, ma anche in termini di ricerca stringendo rapporti di collaborazione virtuosa con altri enti museali e universitari». Perra aggiunge: «Il convegno vuole essere un modo per cercare di avvicinare discipline che apparentemente possono sembrare distanti ma che invece hanno la possibilità di convergere per arrivare a risultati importanti».

Le comunità

Anche i sindaci Matteo Castangia di Villanovafranca e Maurizio Onnis di Villanovaforru concordano sul fatto che il convegno rappresenti un’opportunità significativa e nasce dalla collaborazione dei due comuni, dei rispettivi musei, della cooperativa Turismo in Marmilla, l’Università di Sassari e la Fondazione di Sardegna. «Studio e confronto tra ricercatori e archeologi, sia italiani che stranieri, è estremamente importante per promuovere le ricchezze archeologiche del territorio al di fuori dei confini regionali», dice Castangia.«Fondamentale l’investimento nella cultura che attuano i piccoli centri come i nostri come strategia per valorizzare e far conoscere il patrimonio archeologico locale», aggiunge Onnis.

Il programma

Il convegno inizierà oggi alle 9 a Villanovaforru con i saluti istituzionali. Seguirà un tributo a Paolo Bernardini, esperto di archeologia fenicia, punica, nuragica e romana, scomparso nel 2018. La mattinata comprenderà varie presentazioni sulle tematiche e un omaggio a Ubaldo Badas, primo curatore e direttore del Museo di Villanovaforru e grande studioso del nuraghe Genna Maria, scomparso lo scorso gennaio. Nel pomeriggio, ulteriori interventi e una discussione condotta da Anna Depalmas alle 18. Domani, alle 9, il convegno si trasferisce al Museo Civico di Villanovafranca. Saluti istituzionali e tributo a Marco Rendeli, esperto di Etruscologia e direttore del Progetto Sant’Imbenia di Alghero del quale aveva scoperto lo sviluppo urbanistico. Entrambe le giornate saranno allietate da intervalli musicali: oggi alle 18.30 è previsto lo spettacolo etrusco con Stefano Cantini e Simona Rafanelli, domani alle 19 spazio per il maestro di launeddas Luigi Lai, accompagnato dal chitarrista Marcello Floris. Domenica le visite ai musei e ai siti archeologici: la mattina al nuraghe e al museo di Genna Maria, il pomeriggio a Su Mulinu e al museo di Villanovafranca.

