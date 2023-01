Alle Poste la “Casa dei servizi digitali” 

La rivoluzione digitale di Poste Italiane parte dai Comuni sotto i 15mila abitanti. Sono loro i destinatari dei nuovi servizi che prendono il via con Polis, la “Casa dei servizi digitali” dove sarà possibile fare tutto in un unico sportello senza doversi “sbattere” da un ufficio pubblico all’altro. L’obiettivo è rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pa in settemila Comuni italiani, ben 361 sardi, distanti chilometri e chilometri da capoluoghi o centri più grandi dove sono sparsi i vari uffici della pubblica amministrazione. «Polis – ha spiegato l’ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante, ieri a Roma durante la presentazione del progetto – nasce per garantire a 16 milioni di italiani che vivono nei Comuni con meno di 15.000 abitanti pari opportunità di accesso ai molteplici servizi, avvicinandoli concretamente allo Stato. Polis ha l’ambizione di semplificare la vita di quei cittadini, riducendone al minimo i disagi grazie a soluzioni digitali disponibili nei nostri uffici».

I servizi

Un progetto molto atteso nell’Isola, tanto che ieri a Roma erano presenti 220 sindaci sardi, su circa 360 sotto i 15mila abitanti, in platea assieme ai rappresentanti del Governo, in primis la presidente Giorgia Meloni. Con Polis, finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Pnrr, sarà possibile richiedere alle Poste certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione.

In Sardegna

«Con Polis si va in controtendenza alla fuga di agenzie e istituti dai piccoli Comuni, offrendo servizi solo via internet», dichiara Salvatore Deidda, presidente della IX commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera. «Un lavoro che porterà dei vantaggi a tutta la comunità, avvicinandola ai servizi digitali e contribuendo a superare il digital divide e a combattere lo spopolamento», è il parere di Patrizia Carta, sindaca di Abbasanta. Per Manuela Pintus, sindaca di Arborea, «è un ulteriore supporto per chi decide di rimanere nei piccoli centri che vedono diminuire i servizi a supporto». Costantino Todaro, sindaco di Flussio: «Consentire a un anziano di poter andare in ufficio postale per fare documenti senza doversi muovere dal proprio paese è un’innovazione».