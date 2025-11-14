Alle Poste con la navetta del Comune 

Dopo la protesta esplosa per la chiusura per lavori dell’ufficio postale di Guspini e la manifestazione che lunedì sera ha riunito un centinaio di persone nel piazzale di via Torino, arriva la proposta di una possibile soluzione. Il Comune è al lavoro per istituire una navetta che accompagni i guspinesi all’ufficio di Gonnosfanadiga.

La delegazione

La notizia è arrivata ieri al termine dell’incontro tra i rappresentanti del gruppo “Non chiudeteci le Poste” e il sindaco Giuseppe De Fanti. Un’ora di dialogo con il primo cittadino è servita alla delegazione per illustrare la grave situazione creatasi dopo l’interruzione del servizio, un disagio che colpisce soprattutto anziani e fasce deboli. «Abbiamo chiesto al sindaco di attivarsi verso Poste per l’immediata installazione di un ufficio mobile, come preventivato, oppure, in alternativa, di avviare un bus navetta che faccia la spola tra Guspini e Gonnosfanadiga, così da eliminare i costi aggiuntivi che oggi ricadono sugli utenti», spiega Spartaco Olla. Il sindaco ha chiarito che l’ipotesi del container è complessa, mentre il bus navetta appare realizzabile in tempi brevi. «Ha preso l’impegno di attivare tutte le azioni necessarie, anche tramite i funzionari comunali, affinché nel giro di qualche giorno il servizio possa partire», afferma Francesco Marras. De Fanti garantirà aggiornamenti costanti sull’avanzamento della procedura. Per Dario Atzori «la soluzione è utile, ma permangono comunque i disagi». Giorgio Pau aggiunge: «Resta il rammarico di non aver potuto opporre azioni di contrasto a una scelta che genera soltanto disagio, dovendo subire tutto passivamente». Marras prosegue: «Per i cittadini un disagio dopo l’altro: presidi medici che spariscono, Poste che chiudono. La scelta condivisa con il sindaco di attenuare questi sacrifici con il bus navetta è oggi la strada più immediata. Confidiamo che il Comune lo attivi entro due o tre giorni». Filippo Usai, consigliere comunale del Partito democratico e unico ad aver partecipato alla manifestazione di lunedì, spiega: «Non si trattava di una protesta contro l’amministrazione, ma di un’occasione per dialogare con il sindaco — primo invitato — e individuare una soluzione per garantire un servizio essenziale. Ora attendiamo riscontri concreti».

La nota

Anche il Pd cittadino è intervenuto nella vicenda. «La segreteria esprime preoccupazione e contrarietà per la chiusura temporanea dell’Ufficio postale – afferma il segretario Andrea Moreal –. Lascia interdetti la mancanza di soluzioni alternative che consentano ai cittadini di accedere ai servizi essenziali senza dover raggiungere altri Comuni. L’ufficio postale è un presidio fondamentale specie per anziani e persone prive di strumenti digitali o mezzi di trasporto. Il Pd sostiene gli sforzi dell’amministrazione e chiede a Poste italiane di agire con responsabilità, collaborando per garantire i diritti dei cittadini anche durante i lavori».

