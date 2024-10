Alle porte di Cagliari la batteria più grande 

Non sanno più nemmeno dove metterla l’energia che “rubano” ogni giorno alla Sardegna. Continuano a piazzare distese infinite di “graticole” di silicio radendo al suolo campi agricoli, vigneti e uliveti, aggredendo senza tregua le pendici dell’Oasi del Cervo tra Assemini e Uta, ma di quei megawatt/ora “solari” non sanno cosa farne. La rete è satura, incapace di utilizzare una potenza ormai ingestibile, frutto solo dell’ingordigia speculativa di chi deve incassare incentivi a manetta, fregandosene di ambiente e paesaggio. I vertici “speculativi”, nazionali e soprattutto internazionali, sanno bene che se vorranno continuare a far soldi in terra di Sardegna devono inventarsi il modo per giustificare, secondo i canoni del business finanziario, tanti progetti, eolici e fotovoltaici.

Regia occulta

La regia occulta del sistema “energetico-speculativo”, però, si sta attrezzando. L’ultimo “segretissimo” progetto, ad oggi ancora negato persino agli albi pretori dei Comuni di pertinenza, quelli di Assemini e Uta, è blindato come non mai nei Palazzi di Roma. Delle planimetrie, dei contenuti del più imponente accumulo elettrochimico mai pianificato in Sardegna niente si sa, se non che si tratta di una vera e propria “bomba” ciclopica di litio pronta da piazzare a due passi dalla Capitale dell’Isola, all'interno dell’area metropolitana di Cagliari, nel crocevia tra il mega-carcere di Uta e il proscenio di Monte Arcosu.

L'atto “segreto”

L’unico documento ufficiale di questa operazione, al limite dell’inverosimile, l’ha firmato un avvocato, Maria Rosaria Mesiano, che di professione fa la dirigente del Dipartimento Energia, in capo alla Direzione Generale delle fonti energetiche del Ministero dell’Ambiente. È lei che il 4 ottobre scorso, nel silenzio dei Palazzi di Roma, ha firmato l’avviso teoricamente pubblico e gli allegati, ancora vietati e secretati, per costruire in terra sarda l’ Urus Storage , dal nome dell’omonima e sconosciuta società che vuole sbarcare nell’Isola per edificare la più grande batteria a lithium mai concepita in Italia, tra le più grandi al mondo, se non la più imponente.

Il primato della California

Per trovare qualcosa di simile bisogna scollinare i deserti californiani e imbattersi nel primato di quella che è stata la più grande batteria di accumulo di energia al mondo, quella di Moss Landing. Una distesa sconfinata di container carichi di Litio capaci di una potenza di 400 megawatt per una “erogazione” di 1.600 megawattora. Figuriamoci realizzarne una più imponente nel reticolo idraulico a valle di Monte Arcosu, alle pendici dell’Oasi del Cervo. Il progetto della società “Urus Storage”, una “srl” registrata come “inattiva”, con residenza fiscale nella periferica via Nairobi, nella Capitale romana, prevede una batteria ancora più grande di quella californiana: la potenza indicata per l’accumulatore elettrochimico del Monte Arcosu è di 478 megawatt per una capacità di 1.916 megawatt/ora. Tanto quanto la potenza di una centrale “elettrica”, ma senza alcuna possibilità di poterla sostituire nelle prestazioni, per mancanza di continuità e dinamica. I pochi dati che trapelano sono senza precedenti: la distesa di “litio” sarà assemblata nelle aree da sempre agricole a ridosso della zona industriale di Macchiareddu, all’interno di ben 784 container con una capacità di 36.000 chili ciascuno, una vera e propria montagna di “veleni”, molti di questi con caratteristiche di rischio per ambiente e salute dichiaratamente nascoste in tutti i report ufficiali disponibili. Per il resto “top secret”: i documenti nei protocolli digitali dei Comuni sono inesistenti, nei meandri degli uffici comunali nessuno sa dove siano e come si debbano rendere consultabili. Intanto, il tempo della pubblicazione scorre inesorabile, con scadenza per eventuali osservazioni-opposizioni fissato per il 16 novembre prossimo. Due settimane per contrastare questo che si potrebbe configurare, insieme alla Saras, come il più grave rischio ambientale, e non solo, nell’area cagliaritana.

Moratoria inutile

Un atto quello del Ministero dell’Ambiente che conferma ancora una volta la totale inutilità della moratoria regionale visto che le procedure, anche per questo tipo di nefaste servitù energetiche, stanno andando avanti speditamente, nonostante nella legge regionale fossero state “fintamente” vietate. Impianti che andranno avanti con tanto di «apposizione del vincolo preordinato all’esproprio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera». In pratica anche in questo caso si procederà all’esproprio dei terreni, pur trattandosi a tutti gli effetti di un affare privatissimo.

Norma urbanistica

L’esplicita richiesta della verifica di «conformità urbanistica», riportata nei documenti in nostro possesso, avalla ancor di più, se ce ne fosse ancora bisogno, l’impianto legislativo della “Legge Pratobello” che persegue esplicitamente l’adozione di norme di «divieto urbanistico» per questo tipo di “opere” tutte vietabili in applicazione della stringente competenza primaria prevista dallo Statuto in materia di governo del territorio. A tutto questo, però, si aggiungono due questioni rilevanti, la prima inquietante, la seconda carica di misteri d’alto bordo. La prima riguarda il capitolo ambientale, con implicazioni rilevanti sulla salute e i rischi legati ai grandi incidenti. Un tema che sta sfuggendo di mano a tutti gli organi di controllo, visto che queste autorizzazioni non prevedono alcuna compiuta analisi dei rischi, con un “salvacondotto” onnicomprensivo affidato ad un decreto dirigenziale del Ministero.

Cancro? Non si sa

Basterebbe tradurre la scheda sicurezza allegata alle batterie cinesi della Catl, la Contemporary Amperex Technology Limited , che da mesi stanno impunemente arrivando in Sardegna. Anche nel caso della “batteria” prevista dal progetto “secretato” le batterie potrebbero essere le stesse già utilizzate a Portovesme, Ottana e Quartucciu. I rischi sono tutti messi nero su bianco: dal pericolo per la salute umana, visto che in caso di rottura della batteria, i fumi/gas dell'elettrolito possono causare gravi danni agli occhi e provocare sensibilizzazione e irritazione delle vie respiratorie. Sempre nella scheda cinese c’è scritto: « durante il trasporto, la confezione può cadere, essere schiacciata, forata, subire un cortocircuito metallico, essere immersa nell'acqua, tutte situazioni che possono provocare scosse elettriche e incendi. Quando l'elettrolito della batteria fuoriesce, sussiste il pericolo di esplosione ». Ultimo dettaglio, scrivono i cinesi: sulla «cancerogenicità al momento non sono disponibili informazioni». Come dire, noi ve le spediamo, poi con i tumori arrangiatevi.

Spy story sardo-americana

La seconda questione è tutta da spy story sardo-internazionale: della compagine da diecimila euro fa parte un socio americano che ha “investito” l’elemosina di 200 euro, per una quota del 2%. Si tratta di « Plentium Renewable Corp », un fondo americano di primo piano, non esattamente un gruppo di poveracci. C’è da capire se dietro questa operazione ci siano proprio loro, gli americani del vento e del sole. Tra i soci, però, spiccano anche due sardi: Daniele Marras con il 5% e Lorena Vacca con il 4%, tutti e due residenti nello stesso stabile nella terra del Tyrrhenian Link, Selargius. Le carte per adesso sono ancora secretate, ma la grande batteria promette intrighi finanziari internazionali e nuovi affari in terra sarda.

