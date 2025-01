Alle origini della dittatura: “M.” 

«Mi avete adorato follemente per venti anni come una divinità. E poi mi avete odiato follemente perché mi amavate ancora. A cosa è servito quell’odio? Guardatevi attorno, siamo ancora tra voi». Con questo bruciante incipit principia “M. Il figlio del secolo”, la serie più attesa del 2025 che sbarcherà sul palinsesto di Sky (e in streaming solo su Now) a partire da venerdì prossimo 10 gennaio e L’Unione Sarda l’ha vista in anteprima.

Tratta dal bestseller internazionale di Antonio Scurati (pubblicata da Bompiani, con cui vinse il Premio Strega) in otto episodi racconta la nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere di Benito Mussolini, spaziando dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso in Parlamento nel 1925, “rivendicando” l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti. Diretta da Joe Wright (“L’ora più buia”, “Espiazione”), scritta da Stefano Bises (“Gomorra – La Serie”, “The New Pope”) e Davide Serino (“1992”, “1993”), la serie è prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment.

Un progetto molto ambizioso, lontanissimo dall’idea del classico biopic che immortala staticamente i personaggi, “M” mette al centro dello schermo Luca Marinelli nei panni del Duce, Benito Mussolini, con una interpretazione fortissima e ambiziosa, a tratti guascona e farsesca, destinata ad ammaliare o irretire il pubblico, guardando dritto in camera, ribandendo l’assurdità della dittatura, la cecità degli uomini che inseguendo l’astro della grandezza finiscono per smarrire la ragione, precipitando nell’oblio della violenza.

Atto politico

«M. è un atto politico, come lo è l’arte ad alto livello. Ne sono orgoglioso – ha dichiarato Martinelli - Mi sono preso la responsabilità di non stare in silenzio e di lottare contro il fascismo. L'incontro con il libro di Antonio Scurati è stato devastante. Ti mette davanti alla tua ignoranza». E riguardo al tema più atteso ovvero la sfida di interpretare Mussolini, Marinelli – che ha messo in luce tutto il suo talento - afferma: «Sono fortemente anti-fascista, il progetto ha comportato la totale sospensione di giudizio su quello che io considero un criminale. L’ho dovuto fare per ore e ore, ed è stato devastante».

Lo scrittore

Lo stesso Scurati ha dichiarato alla stampa che l’idea di far parlare Mussolini dritto in camera lo spaventava, disturbato dall’idea che potesse solleticare la simpatia o peggio, l’empatia del pubblico. Del resto, la sua tetralogia di successo (che si concluderà il prossimo 25 aprile con l’ultimo volume della saga) teneva la distanza, ribadendo che «il fascismo è stata una tragedia che continua a gettare la sua ombra tragica su di noi». Tuttavia, quando «ho visto il risultato sullo schermo sono rimasto ammirato e contento che i miei timori non siano stati motivo di ostacolo per tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto».

Rischio empatia

A tal proposito, Joe Wright – che firma una regia di altissimo livello – ha voluto che Mussolini parlasse sempre in italiano (non in inglese) quando guarda dritto in camera e ha affrontato la questione sulla cattiva influenza senza mezzi termini: «Il rischio empatia c’era – dice Wright - ma con il pubblico abbiamo fatto una operazione alla Brecht dando il massimo grado di vicinanza con il personaggio e gli accadimenti e poi gli abbiamo fatto mancare il terreno sotto i piedi quando si vede quello che succede e così ci si sente in colpa per quello che al Duce abbiamo permesso di fare». Alla regia internazionale si affianca la colonna sonora composta da Tom Rowlands - noto per essere parte dei The Chemical Brothers– e accanto a Marinelli troviamo Francesco Russo (“Call My Agent – Italia”) che interpreta il sindacalista Cesare Rossi; Barbara Chichiarelli (“Suburra – La serie”) nei panni di Margherita Sarfatti; Benedetta Cimatti (“Tina Anselmi – Una vita per la democrazia”) in quelli di Donna Rachele; Federico Majorana (“Prisma”) interpreta l’ardito Amerigo Dumini; Lorenzo Zurzolo (“Prisma”) veste i panni di Italo Balbo mentre Maurizio Lombardi (“The Young Pope”) è Emilio De Bono. E ancora, Gaetano Bruno (“Martin Eden”) interpreta Giacomo Matteotti mentre Paolo Pierobon (“Rapito”) offre una grande interpretazione nei panni di Gabriele D’Annunzio.

