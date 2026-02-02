VaiOnline
03 febbraio 2026 alle 00:30

Alle Olimpiadi gli studenti tra i reporter  

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina: in arrivo tra i reporter anche quattro studenti della facoltà di Lettere dell’Università.

Sono stati selezionati nei mesi scorsi, attraverso un percorso nazionale di formazione e valutazione. Al termine delle tre fasi preparatorie, i quattro universitari hanno ottenuto un contratto per lavorare come giornalisti dell’Olympic Information Service, struttura gestita dal Comitato Olimpico Internazionale.Si tratta di Federica Perri, laureata magistrale in Giornalismo e Informazione Web, che seguirà il curling; Alessandro Useli, laureando in Giornalismo e Informazione Web, che si occuperà di slittino, bob e skeleton; affiancato da Ludovica Spano, anche lei studentessa magistrale al corso di Giornalismo; e Sonia Marras, studentessa di Lingue e Comunicazione, selezionata come OIS Junior Reporter per seguire sci di fondo e combinata nordica in Val di Fiemme, in Trentino.

